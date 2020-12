Le FC Barcelone inaugure sa chaîne Twitch avec un contenu exclusif et un suivi de ses équipes e-sport

L’équipe culé rejoint la tendance de plusieurs équipes qui ont récemment inauguré leur propre chaîne sur Twitch.

De plus en plus de clubs de football osent franchir le pas vers des plateformes de streaming comme Twitch. S’il y a quelques jours, c’était l’AC Milan, c’est maintenant l’une des équipes espagnoles les plus importantes de l’histoire. Il FC Barcelona a annoncé sa chaîne officielle sur Twitch, dont la première aura lieu à partir du 16 décembre, à commencer par la diffusion et le suivi en direct du match opposant les Blaugranas à la Real Sociedad.

L’équipe culé ouvre une chaîne sur Twitch où elle proposera également du contenu de ses équipes e-sportDu club, ils affirment qu’avec ce saut vers un nouveau format, ils ont l’intention de créer “un contenu unique et innovant destiné à la communauté mondiale de ce service de streaming”. Parmi les responsables, il y aura le streamer allemand Anton Rinas, connu sous le nom de ViscaBarca, fan de culé et créateur de contenu sur Twitch. Il animera un programme qui sera suivi pendant le match et un débat d’après-match.

Ils indiquent également que depuis Chaîne du Barça sur Twitch, les fans auront accès à du contenu informatif et de divertissement, avec des programmes exclusifs. Et où la division e-sport du club, récemment créée et qui compte des équipes pour des jeux tels que PES, Rocket League et Hearthstone, aura également sa place.

Avec leur entrée sur Twitch, ils indiquent que le club est engagé dans la création de contenu de divertissement dans un club qui a plus de 370 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux et qu’ils ont eu 1,37 milliard d’interactions au cours de la saison 2019/20, plus que tout autre club de la planète.

