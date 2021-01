Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Kimetsu no yaiba est indéniablement un succès, non seulement c’est l’un des mangas les plus vendus, mais son adaptation anime est devenue tendance dans Twitter et son film est le plus gros gain de l’histoire de Japon. La franchise de chasseurs de démons ne se lasse pas de réussir, et maintenant avec 5 autres films, également animés de la nation du soleil levant, il est envisagé pour une nomination pour le Oscar 2021 dans la catégorie des meilleur film d’animation.

Il doit être clair que la nomination pour le prix convoité n’est pas une chose facile à faire, puisque, sur une liste totale de 27 films, seuls cinq au total sont choisis pour être nominés et un seul gagne. Pour cette raison, les films d’animation doivent surmonter des obstacles difficiles, pour entrer au sommet.

Et cette année ne fait pas exception, puisque vous devrez faire face, non seulement avec un film du célèbre Studio Ghibli qui sont responsables de “Earwig and the Witch”, mais devront également rivaliser avec le favori clair, pour gagner tous les prix qui est “Soul” par Pixar. Cette compétition rude signifie que les chances de gagner le meilleur film d’animation sont minces.

Mais être parmi les 5 nominés serait déjà une étape importante, c’est l’histoire des Oscars, car ce serait le premier film pas de Studio Ghibli et l’animation japonaise pour être nominé pour ces prix prestigieux.

