Le film Demon Slayer est un succès retentissant

Actuellement l’anime Tueur de démons: Kimetsu no Yaiba est un succès total et fait partie de ce succès que nous devons à son film intitulé “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie: Infinity Train”. Le film porte environ 1 mois en général cinémas et panneaux d’affichage au Japon.

Mieux encore, le film a été un succès retentissant au box-office raison pour laquelle il a attiré l’attention de certains producteurs en raison de l’incroyable réceptivité de la part des adeptes et des spectateurs. Mais, Sa popularité atteindra-t-elle un nouveau record au box-office?

Demon Slayer a rapporté environ 200 millions de dollars en films

Récemment, la plateforme Deadline a partagé son résumé de la billetterie et c’était là Tueur de démons a capté l’attention de critiques de l’industrie cinématographique. La publication commente que, dans le temps où elle a été dans les théâtres au Japon, elle a pu atteindre une estimation de 200 millions de dollars.

Nouveau record au box-office avec le film Demon Slayer

Si ces chiffres sont vrais, Tueur de démons pourrait devenir l’un des 5 films les plus rentables de l’année 2020 et faites partie des 10 meilleurs de l’année. Cela pourrait facilement être surmonté s’il était publié dans le cinémas étrangers, ce qui arrivera à début de l’année 2021.

Pensez-vous que Demon Slayer bat “Hayao Miyazaki’s Spirited Away”?

