Cela fait plus d’un mois depuis Tueur de démons: Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-hen est sorti en salles au Japon et selon les dernières données, le film est déjà le troisième film le plus rentable de l’histoire du Japon, dépassant votre nom et en restant seulement derrière le Enlevée comme par enchantement et le Titanesque. Le film a vendu plus de 19,3 millions de billets rien qu’au Japon, ce qui implique un montant brut de 26 milliards de yens, soit l’équivalent d’environ 247 millions de dollars.

Le film s’est imposé comme le deuxième film d’animation le plus rentable du pays asiatique, seulement dépassé par Spirited Away, qui, selon l’Anime News Network, a levé plus de 30,4 milliards de yens à son lancement. Mais tout semble indiquer que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-hen Il va tout droit surpasser n’importe quel record en termes de box-office, dans une année très complexe pour l’industrie cinématographique, le film japonais se veut l’un des plus grands succès de ce 2020.

Mugen Ressha-hen est un film canon de la série Kimetsu no yaiba et raconte les événements qui se sont produits juste après la fin de la première saison de l’anime. L’histoire de l’anime tourne autour des aventures de Tanjiro, un jeune homme qui doit devenir un tueur de démons pour sauver sa sœur d’une malédiction lancée par le démon Muzan.

