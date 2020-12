Le film Metal Gear Solid a déjà un protagoniste. Le premier et qui sait si ce n’est qu’un long métrage basé sur la franchise PlayStation vétéran et vénérée créée par Hideo Kojima mettra en vedette l’acteur Oscar Isaac, bien connu ces jours-ci pour son apparition dans la dernière trilogie Star Wars.

La nouvelle est donnée par un certain délai et a un double aspect, car elle ne désigne pas seulement la personne qui donnera vie au personnage de Solid Snake, mais elle confirme qu’il y aura un film Metal Gear Solid, dont on parle depuis des années, mais cela ne finit jamais par se matérialiser en quoi que ce soit de concret. Cela dit, il ne semble pas que ce soit un projet dont nous pouvons profiter de si tôt.

En plus du nom d’Oscar Isaac, le film Metal Gear Solid sera réalisé par Jordan Vogt-Roberts, dont le travail le plus marquant à ce jour est le Kong irrégulier: l’île de Calavera (2017), bien que des sources indiquent qu’il travaille depuis des années sur l’adaptation du populaire jeu vidéo au grand écran, il faudra donc lui donner un vote de confiance .

Le retour avec Oscar Isaac, l’interprète américain et natif du Guatemala s’est imposé dans le monde entier célèbre pour son rôle de Poe Dameron dans la dernière trilogie Star Wars, mais mis à part le blockbuster de Disney, il construit une solide carrière à Hollywood depuis un certain temps, et diriger le film Metal Gear Solid peut être un moment fort.

Ainsi, nous avons vu Isaac dans des films comme Agora, The Bourne Legacy, The Most Violent Year, Annihilation ou Triple Frontier, et l’année prochaine nous le verrons également dans la nouvelle adaptation de Dune, qui n’a pas pu sortir en raison de la situation. sanitaires que nous avons dû vivre. Isaac est donc un acteur chevronné et de plus en plus apprécié.

En fait, celui de Solid Snake pour le film Metal Gear Solid n’est pas le seul rôle emblématique auquel Isaac se prêtera, et c’est qu’il en a été l’acteur choisi par Disney pour jouer le Moon Knight, l’un des personnages secondaires de l’univers Marvel, mais aussi l’un des plus intéressants pour les fans de bandes dessinées, dans la nouvelle série que la société prépare pour Disney +.