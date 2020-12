Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Il était prévu et dans les paramètres que le film Monster Hunter allait provoquer une controverse avec sa première, comme cela s’est également produit avec l’adaptation de Resident Evil. Les deux films sont réalisés par Paul WS Anderson, qui à l’époque a été largement critiqué pour ne pas être fidèle au jeu vidéo original, une accusation qui est toujours portée avec cette nouvelle adaptation du jeu vidéo Monster Hunter. Mais ce que personne n’a vu venir, c’est que la controverse viendrait à cause d’une blague raciste présente dans le film qui a mis en colère le public chinois.

Le film Monster Hunter a eu sa première en Chine cette semaine et depuis lors, rien ne s’est bien passé pour le film. La nouvelle vient de l’analyste Daniel Ahmed, qui a posté un petit extrait du film montrant un soldat américain demandant à un autre soldat américain “Quels sont mes genoux? … De quel genre de genoux s’agit-il? … Chi-genoux.” Un jeu de mots anglais.

Ahmad affirme que cette blague est étroitement liée à la phrase “Chinois, japonais, genoux sales – regardez-les?” Qui a été utilisé pendant des décennies aux États-Unis pour rire du physique de la population asiatique.

En Chine Capcom a été contraint de lancer une déclaration dans laquelle ils clarifient leur distance par rapport au film, précisant que le film a été réalisé par différentes sociétés, où ils n’ont eu aucun impact majeur.

Des rapports non officiels commentent que le film est retiré des panneaux d’affichage chinois, afin de pouvoir le rééditer et éliminer le moment offensif. Que ce soit vrai ou non, le film est fortement annulé sur les réseaux sociaux, même sur Steam, hier encore, le jeu Monster Hunter: World, a reçu plus de 1000 critiques négatives et aujourd’hui ils continuent d’ajouter.

