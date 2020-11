Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Dans quelques semaines, le film Monster Hunter, l’une des bandes les plus importantes basées sur les jeux vidéo, sortira. Le film sera canon et profitera de l’univers de la franchise pour présenter une histoire originale. Le monde de Monster Hunter est très large, donc en termes de création – et en termes de popularité – il existe de nombreuses possibilités pour exploiter la franchise avec plus d’adaptations, et précisément le réalisateur du premier film pense déjà aux suites.

Dans une interview publiée dans le dernier numéro du magazine Total Film (via GamesRadar), Paul WS Aderson, directeur de l’adaptation cinématographique de Monster Hunter, a révélé qu’il avait déjà des projets pour plus de films dans la série.

“Il y a des centaines de monstres [en el juego]. Je ne peux en utiliser que 5 ou 6 dans le film. C’est donc un monde grand et amusant dont je pense que nous commençons tout juste à gratter la surface », a déclaré Anderson.

Dans le cas où vous l’avez manqué: pour cette raison, le protagoniste du film Monster Hunter est humain.

Anserson envisage déjà d’élargir le monde de Monster Hunter

Au cas où vous ne le sauriez pas, Anderson a les droits du film sur Monster Hunter, en plus d’être un fan, et dans l’interview, il a avoué qu’il avait travaillé sur la série pendant 11 ans et a déclaré que les créatures étaient faites “avec un niveau de détail plus élevé que tout autre chose dans Jurassic World. “

Dans la même interview, sa femme, l’actrice Milla Jovovich, qui jouera dans le film, a également évoqué la possibilité de voir plus de films dans la série et ses déclarations étaient très intéressantes, puisqu’elles ont révélé qu’Anderson “écrit déjà” quelque chose de basé dans l’univers du cinéma.

«Nous aimerions vraiment faire un autre [película]. J’espère que les gens l’adoreront, car je sais que Paul adorerait faire une suite. Je veux dire, il écrit déjà quelque chose … »commenta Jovovich.

Nous vous rappelons qu’Anderson a travaillé en étroite collaboration avec Kaname Fujioka, directeur de la franchise, vous pouvez donc être sûr qu’il aura l’approbation de Capcom.

Que pensez-vous de la possibilité de plus de films Monster Hunter? Avez-vous l’intention de voir le film qui sortira bientôt? Dites le nous dans les commentaires.

Le film Monster Hunter arrivera au Mexique le 3 décembre, si vous êtes intéressé par les monstres qui y figureront, il a déjà été présenté à 2 des plus imposants, Diablos et Rathalos. Vous pouvez trouver plus d’actualités liées à la franchise en visitant cette page.

