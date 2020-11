Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Le redémarrage cinématographique de Combat mortel est dirigé par le premier réalisateur Simon McQuoid et est produit par l’expérimenté James Wan (SAW, Insidious, Furious 7, The Conjuring, etc.) et Joueur Todd. Le film sera basé sur l’histoire du jeu de combat populaire et racontera comment Raiden et les héros de la terre essaieront de le sauver en combattant les forces du mal dans le tournoi. Combat mortel.

Ce film pourrait enfin être un bon film dans la franchise, puisque ses prédécesseurs donnaient beaucoup à désirer. Malheureusement, la première de Combat mortel a été retardé indéfiniment. Joueur Todd, l’un des producteurs a été interrogé sur Twitter sur la possibilité de révéler le film déjà tourné au public et a répondu: “Nous n’aurons pas de date de sortie pour le film jusqu’à la réouverture des salles.”

Ludi Lin dirige le redémarrage en tant que personnage Liu Kang. En outre, Chin Han jouerait le rôle de Shang Tsung, Tadanobu Asano comme Raiden, Joe Taslim comme Sub-Zero et Jessica McNamee comme Sonya Blade. Mehcad Brooks joue également dans le film comme Jackson “Jax” Briggs, aux côtés de Josh Lawson comme Kano, Hiroyuki Sanada comme Scorpion, Max Huang comme Kung Lao, Sisi Stringer comme Mileena et Elissa Cadwell comme Nitara.

Le film devait initialement sortir en mars 2021, mais avec les épidémies et la situation mondiale de la pandémie, cela semble difficile pour ces dates.

Eh bien, je pensais que par les médias sociaux des acteurs, vous auriez compris que nous tournions quelques jours de plus. Nous l’avions toujours planifié et nous pensions le faire en mars. La pandémie avait d’autres plans. Nous n’aurons pas de date de sortie pour le film avant la réouverture des salles. Idem pour la remorque. – Todd Garner (@Todd_Garner) 10 novembre 2020

