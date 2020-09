Le viol et la vengeance sous-genre étaient très populaires pendant la première moitié des années 1970; lorsque les films dans lesquels la violence sexuelle était punie de manière sanglante est devenu une allégorie très peu subtile sur les batailles idéologiques et politiques sur le corps féminin.

Avec toute son intention fantaisiste et au milieu des débats sur la manière dont les abus sexuels et la violence de genre sont présentés à l’écran, les arguments basés sur la vengeance exercée par les femmes pour défendre leur intégrité physique ou leur pouvoir sexuel de plus en plus inconfortable. Jusqu’à ce qu’ils deviennent finalement des curiosités désagréables dans un panorama cinématographique plus large.

En 2016, Jill Soloway, créatrice de la série Transparent, a réfléchi à cette lente transformation lors d’une Master Class qu’elle a offerte au Festival international du film de Toronto 2016. Lors de l’événement, le showrunner a parlé des tropes et des façons dont la violence sexuelle , la souffrance de la victime et la recherche de la justice ont été portées au cinéma jusqu’à présent et il a insisté sur le fait que quelques fois, il y avait un regard féminin dans les propositions, qui, sans aucun doute, C’est un aparté douloureux sur la manière dont la cinématographie analyse la violence dirigée contre les femmes.

Soloway a analysé que les normes conventionnelles autour de la nudité, de la sexualité et du cadrage des corps sont toujours inévitablement conformes au fantasme masculin sur le sujet, donc les options pour savoir ce qu’une femme peut souffrir ou comprendre, ils sont rares.

Le viol, une approche inhabituelle

Peut-être pour cette raison, le thriller sous-genre Rape, du réalisateur Dusty Mancinelli et Madeleine Sims-Fewer, est particulièrement inquiétant. Il ne suit pas les formules habituelles sur la manière dont une femme subit la violence et comment il obtient sa réhabilitation, mais son intention dans la façon dont il montre la violence sexuelle et la façon dont la violence engendre la violence, est entièrement nouvelle.

Le film n’est pas axé – pas directement – sur la vengeance, mais sur la façon dont la souffrance peut transformer une victime et au final, transformer tout le scénario qui se rapporte au fait central du viol, en un mélange inquiétant de situations douloureuses, de plus en plus sanglantes et déshumanisantes. Au total, Rape va au-delà de l’évidence de son titre pour explorer des espaces inconnus sur la violence sexuelle, mais surtout la façon dont il peut déformer et subvertir la femme en tant que symbole.

Bien sûr, un tel sujet joué sous cet angle inédit évite immédiatement les lieux communs: le premier plan, qui montre le corps d’un lapin mangé par un énorme loup noir, est une véritable déclaration d’intention dans le voyage que le scénario va mener. pour explorer la peur et l’horreur derrière une agression sexuelle. En fait, les réalisateurs utilisent un bon nombre de ces métaphores pour montrer la dégradation, la peur et l’humiliation, faisant du film une collection de petits messages invisibles qui sont de plus en plus pénibles et finalement désagréables.

Le film entier semble concentré sur la simple réalisation de cette sensation de désorientation des messages incomplets, qui peu à peu commencent à être soutenus par quelque chose de plus élaboré et difficile à digérer. Elle le précise dès la première apparition de Miriam (que le réalisateur Sims-Fewer incarne avec une singulière facilité), victime de tout ce qui va se passer, et avec celle de son beau-frère Dylan (Jesse LaVercombe), l’incarnation du masculin; un mélange de la vision du pouvoir de l’homme et au-delà, du désir sexuel reconverti en arme et expression du pouvoir.

Au bord de la cruauté

Le film ne s’intéresse pas à prouver aucun point, ni à créer une perception du viol et de la vengeance qui s’ensuit, ce qui permet d’assimiler ce qui va se passer ensuite. Cela est laissé au public et c’est peut-être l’une des meilleures décisions d’un complot complexe qui devient de plus en plus accidenté et sinistre à chaque minute qui passe.

Mais la chose la plus frappante à propos du viol est la manière le film est déterminé à détruire les canons sur la façon dont la violence sexuelle est pensée dans les films. Le viol est montré dans des scènes fermées et inégales, plus proches du point de vue subjectif que de l’observateur impartial de la caméra qui raconte. C’est la victime qui regarde, avant le violeur qui se soumet. Mais, en plus, le duo de réalisateurs s’efforce qu’une fois le crime commis, ce qui se passe ensuite a toute l’obscurité restante d’un cauchemar fragmenté dont on se souvient à peine. Les scènes deviennent floues, dénuées de sens et même rythmées. C’est le voyage à travers le traumatisme, plutôt que le récit qui tente de le comprendre.

Avec un sens troublant du pervers, le film repousse les limites de la cruauté à des niveaux inconnus dans un film commercial pour adultes non évalué. Le viol n’offre pas de concessions, pas plus qu’il n’offre une version déguisée de ce qu’est la violence sexuelle et par conséquent, ni du meurtre. Quand la mort arrive, le violeur est une créature faible, une image très éloignée de satisfaction de justice tit-for-tat qui favorise une bonne quantité de thrillers de vengeance.

Le cadavre nu de l’agresseur est montré dans une séquence fixe, une perception dangereuse de la peur et quelque chose de plus dérangeant à absorber.

Contexte

L’année dernière, The Nightingale, de la réalisatrice Jennifer Kent, a raconté une histoire similaire dans une perspective qui a terrifié et mal à l’aise de nombreux critiques et publics. Le film raconte les multiples formes de violences sexuelles subies par l’ancienne détenue irlandaise Claire (Aisling Franciosi). Mais au lieu de montrer le corps de la victime, Kent choisit de cadrer le visage de l’actrice dans un plan si rapproché qu’il était insupportable pour la plupart des téléspectateurs.

Dans une intrigue et une décision artistique très inhabituelles, Kent raconte des abus sexuels non dus à la maltraitance du corps, mais de la terreur de ceux qui en souffrent. Kent a utilisé la caméra comme un regard direct sur la souffrance qui est parfois complètement insupportable, alors que Claire crie, sanglote et à la fin, ne reste que passive, submergée par la violence et l’horreur.

Sims-Fewer et Mancinelli font quelque chose de similaire, mais utilisent aussi les conventions du genre de l’horreur – auxquelles le film pourrait facilement appartenir – pour provoquer, dans un mélange de profane et de cruel qui finit par définir le ton du film. film. Le viol n’est pas destiné à être un plaidoyer, un pas en avant dans la lutte pour le genre ou pour la protection des victimesMais c’est une expérience déroutante sur la façon dont la violence sexuelle est perçue dans le feu de l’ère #meToo.

Une collection d’horreurs angoissantes qui finissent par mêler l’idée de violence, avec quelque chose de plus subtil qui est peut-être le meilleur d’un film difficile à assimiler immédiatement.

