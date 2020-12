Les grandes opérations qui ont dessiné le paysage entrepreneurial ces derniers mois n’ont pas suffi à amortir la chute des mois d’enfermement. Atomic, la société britannique de capital-risque, vient de publier son rapport annuel State of European Tech et confirme ce que l’on attendait déjà: le financement des startups en Espagne s’effondre.

L’effet de la pandémie sur le secteur entrepreneurial en Espagne – et plus particulièrement sur sa capacité à attirer les investisseurs et le financement des startups – a baissé de 56% par rapport à 2019. Ce rapport suppose en fait que le pays est celui qui souffre le plus des effets de la crise sanitaire due au coronavirus: 10e place dans le top 10. Si en 2019 les startups du sud des Pyrénées ont réussi à lever 1457 millions de dollars, jusqu’à présent cette année, seuls 636 millions ont été atteints. Avec une opération plus que probable à fermer dans le reste de l’année, la vérité est que les chiffres occupent l’une des pires places de la série historique.

D’autres rapports ne pensent pas la même chose

Malgré tout, les mauvaises données du rapport annuel d’Atomic contrastent avec le chiffre de l’Observatoire des startups de Bankinter. Jusqu’à présent cette année, et selon leurs records, les startups en Espagne ont réalisé 1068 millions d’euros. Légèrement supérieur à 2019, avec une augmentation de 6%.

Quelle est la raison de ce grand écart dans les chiffres de financement de démarrage? La réalité est que la certification des startups est l’un des plus grands débats du secteur depuis longtemps: qui entre et qui ne le fait pas? C’est précisément le critère des différents groupes. Pour Atomic, de nombreuses startups envisagées par Bankinter restent hors du radar et donc hors de votre étude. Ainsi que ses investissements, plus modérés que le reste des pays européens, mais aussi valables.

En fait, ce sont les grandes opérations qui ont été les plus compromises en Espagne depuis le début de la pandémie. C’est, sans aucun doute, le temps des grandes rondes, mais plus modeste. Selon Bankinter, les opérations de plus de 50 millions d’euros – trois en 2020 avec Glovo, Flywire et Devo – s’effondrent par rapport aux années précédentes. Ce sont les tours de 5, 10 et 20 millions qui, en fait, ont augmenté en 2020. Bien au-dessus de 2019 et 2018, principalement de l’ordre de 20 millions d’euros. Jeff, Ontruck, Factorial ou Movo, entre une liste de 22 tours.

Pour le reste de l’Europe et en tenant compte des données atomiques, la nouvelle est bien plus positive. Le vieux continent maintient le rythme en ce qui concerne la collecte de fonds et augmente même le montant collecté en 2019; 40 600 millions de dollars, 1,2% de plus que 2019. Pour les États-Unis, c’est son année en or: 141 000 millions de dollars, 5 fois plus que l’Europe et dépassant son chiffre de l’année précédente.

Le tourisme disparaît dans le financement des startups, mais la fintech arrive

Tout n’allait pas être une mauvaise nouvelle pour l’Espagne en ce qui concerne le rapport atomique: l’Espagne est la sixième destination mondiale la plus populaire pour les entreprises technologiques. Des entreprises qui, par contre, ont laissé derrière elles l’industrie du voyage et du tourisme. S’il est vrai que pour le segment du tourisme – dans lequel on pourrait mettre Airbnb ou Uber, s’il s’agissait de mobilité – c’est un coup dur, pour la fintech ce chiffre n’est pas une surprise.

Le secteur a bien débuté l’année, mais l’arrivée du coronavirus a bouleversé toutes les bases de l’industrie. Alors que ce segment a disparu des plans de financement des startups des fonds, la fintech marque son record historique: 9,4 millions, plus que tout autre secteur. Comment pourrait-il en être autrement, le Royaume-Uni fixe la norme et la tendance dans ce secteur d’activité.