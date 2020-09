Votre résumé des actualités techniques, via la newsletter DGiT Daily tech, du mercredi 2 septembre 2020.

1. Samsung Galaxy Z Fold 2 5G est arrivé

Le Samsung Galaxy Z Fold 2 est sorti de sa couverture hier, marquant la deuxième génération du grand téléphone à écran pliable de Samsung. Tout comme le prix de 2 000 $. Mais les 20 $ de coûts supplémentaires par rapport à la dernière version en valent la peine, même si vous pouvez espérer que la technologie et l’appareil lui-même diminueront leurs coûts au cours des prochaines années.

Premières impressions:

Samsung a réussi à faire découvrir l’appareil à de nombreux acteurs du monde de la technologie dès le premier jour, et bien que les impressions du premier jour ne racontent jamais toute l’histoire, des murmures universelles d’approbation du meilleur appareil ont pu être entendues.Mon collègue David Imel d’Android Authority est le chanceux. un avec le Fold 2 et l’a trouvé beaucoup moins plastique, avec beaucoup plus de métal et de verre et pour un meilleur aspect et une meilleure sensation.Cela commence par l’écran à l’avant qui ressemble maintenant beaucoup plus à un appareil 2020 qu’à quelque chose d’un peu dépassé. Et le déplier révèle un grand écran, pas d’encoche, plus de verre, plus de métal et un meilleur design. Il s’agit d’un écran de 120 Hz qui s’adapte à ce que vous faites pour économiser la batterie. L’autonomie de la batterie suscite quelques inquiétudes: il n’emballe que la même taille de batterie que le Note 20 Ultra, malgré les demandes d’énergie supplémentaires des écrans, au pluriel.Le système de caméra semble également capable.Il a toujours une bosse de caméra à l’arrière malgré tout l’espace nécessaire pour s’adapter aux capteurs et aux objectifs, et bien qu’il y ait une découpe pour selfie sur l’écran avant, Samsung vous encourage à prendre des selfies en utilisant l’arrière. Il y a un mécanisme de charnière beaucoup amélioré, ce qui est bon à la fois pour la sécurité mécanique, mais il agit également pour vous permettre maintenant d’ouvrir le pli dans n’importe quelle position entre 0 et 180 degrés, et il restera Oddly, Samsung a abandonné une spécification: passer de 512 Go de stockage interne à 256 Go, pour une raison quelconque, avec impatience de voir comment cela se passe, en particulier après les problèmes de révision précoce de l’année dernière pour le Fold original.

Oh, et vraiment de l’argent à brûler? Il existe une édition Thom Browne du Fold 2 pour 3 299 $. Mais au moins la Galaxy Watch 3 à thème, les Galaxy Buds Live et d’autres accessoires personnalisés sont inclus?!

2. Il est temps pour NVIDIA de briller: Ampère pour le jeu, nouveaux GPU RTX 3080 et 3090, à partir de 699 $ et lancement le 17 septembre. RTX 3070 moins cher à partir du mois prochain. (AnandTech). Il est clair que c’est maintenant, enfin, le lancer de rayons que nous attendions. Vérifiez la nouvelle démonstration vidéo de billes qui a fière allure (Gizmodo). Et, Fortnite prend en charge le traçage de rayons Nvidia RTX sur PC, tout comme Call of Duty: Black Ops Cold War à son arrivée (The Verge).

3. Le Pixel 5 et le Pixel 4a 5G de Google semblent être passés par la FCC, et tous deux prennent en charge 5G 6GHz et mmWave pour tous les principaux réseaux américains (Autorité Android).

4. LG confirme que son smartphone torsadé arrive le 14 septembre (Autorité Android).

5. Pas seulement le Poco X3 la semaine prochaine – un autre téléphone Poco sera également lancé la semaine prochaine, un Poco M2 non Pro (Autorité Android).

6. Samsung annonce The Premiere, un projecteur laser 4K ultra-courte focale de luxe (The Verge).

7. Google et Apple changent de tactique en matière de technologie de recherche des contacts: désormais, ils fourniront également la technologie pour envoyer et recevoir des alertes, aucune application extérieure requise (Wired).

8. Microsoft identifiera les médias manipulés avec un score de confiance, lance SpotDeepfakes.org (Engadget).

9. Les chauffeurs de livraison sous contrat d’Amazon sont contraints de jouer avec le système d’Amazon en suspendant des téléphones dans des arbres à l’extérieur des points de livraison de Whole Foods et d’Amazon (Bloomberg).

10. L’application de rencontres Bumble prépare une introduction en bourse de plus de 6 milliards de dollars (.).

11. Deux pilotes de ligne atterrissant à LAX à Los Angles ont rapporté «Un gars dans un jetpack» volant à leurs côtés (The Drive). Incroyable vraiment, pas d’autres infos pour le moment: «American Flight 1997:‘ Tower, American 1997, nous venons de croiser un gars dans un jetpack. ’»

12. ELI5: « Pourquoi ne pas être choqué lorsque vous touchez la partie métallique d’un chargeur de téléphone branché? » (r / ELI5).

Le DGiT Daily délivre un e-mail quotidien qui vous permet de rester en tête pour toutes les nouvelles technologiques, les opinions et les liens vers ce qui se passe dans le domaine le plus important de la planète. Vous obtenez tout le contexte et la perspicacité dont vous avez besoin, et le tout avec une touche de plaisir. Plus! Amusement quotidien rotatif pour chaque jour de la semaine, comme l’étrangeté du mercredi. Se joindre à!