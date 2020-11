Depuis que Netflix a commencé à diffuser The Seven Deadly Sins, cet anime a acquis une grande réputation. Sa communauté s’agrandit parfois, et la preuve en est d’innombrables cosplays, illustrations et théories apparaissent régulièrement sur des forums comme Reddit.

De plus, beaucoup d’entre nous qui ressentons un amour inconditionnel pour les personnages de The Seven Deadly Sins ont décidé de capturer leurs images sur l’écran de nos smartphones. Il y a quelques semaines, nous avons pu vous montrer un design minimaliste pour tous les adeptes d’Escanor, aujourd’hui c’est au tour de Diane, avec un fond printanier radieux, comme sa personne.

Fond d’écran Diane Phone de NanatsunoTaizai

Ce papier peint coloré montre Diane au bord d’une rivière par une journée ensoleillée. Le péché capital de l’envie, et porteur de la marque du serpent, Cela ne pourrait pas être mieux représenté dans ce fond d’écran.

