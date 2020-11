Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Aujourd’hui, le monde des joueurs latins est en deuil. Óscar Yasser Noriega, connu dans les médias sous le nom d’Akira, est décédé des suites du coronavirus. La nouvelle a été diffusée sur les réseaux sociaux par la femme d’Óscar et a obtenu la réaction rapide de ses amis et collaborateurs, qui se sont rencontrés pour dire au revoir.

Aujourd’hui, mon mari @akirareiko est décédé de COVID 19. Nous avons tout fait pour lui sauver la vie. Oscar est mon meilleur ami et tout pour moi. Oscar a eu une vie pleine de bons amis et beaucoup de bonheur. Nous remercions tous vos témoignages d’affection. – Aiko Hosoya 🌈 (@aikohosoya) 2 novembre 2020

Akira a laissé un héritage indélébile dans l’industrie du jeu vidéo au Mexique. À 17 ans, Akira fonde Atomix, l’un des médias imprimés les plus importants du monde du jeu vidéo mexicain, un support qui a su marquer une époque et la mémoire de nombreux joueurs à ce jour. Il a également contribué à de grands médias tels que CNN Mexico, Newsweeek, GamesIndustry.biz, ainsi que l’hébergement du podcast Nerdcore, un podcast sur la culture et la technologie des geek.

Mais sa carrière n’a pas été seulement dans les médias, son impact s’est transcendé dans diverses entreprises qu’Akira a fondées, qui ont eu beaucoup de succès, comme SCLBits, une agence de marketing numérique pionnière au Mexique. Il a également été le fondateur de Pocket Supernova Inc et de Wabisabi Design Inc, entreprises dédiées au développement d’applications mobiles, de jeux vidéo et de projets de réalité virtuelle et de réalité augmentée.

De l’équipe Tarreo.com, nous souhaitons adresser toutes nos condoléances aux amis, à la famille et aux proches d’Akira, en espérant qu’il se trouve dans un meilleur endroit en ce moment et en remerciant sa contribution à la communauté des joueurs.

