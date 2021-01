Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Cyberpunk 2077 Comme nous l’avons dit à plusieurs reprises ces derniers mois, c’est l’un des jeux les plus attendus de toute la communauté des joueurs. Bien que malheureusement sa première en décembre ait été bonne sur PC, mais sur les consoles et surtout l’ancienne génération, elle a été désastreuse.

Des bugs et des performances médiocres sur les consoles ont enterré les bonnes critiques reçues initialement par la version PC. Maintenant, après plusieurs correctifs et mises à jour, le jeu est devenu plus jouable, même s’il a encore de nombreux problèmes. Le compte officiel de la société a publié un mea culpa, où le co-fondateur de l’étude polonaise, Marcin Iwinski, présentez vos excuses à tous les joueurs et expliquez également un peu la situation.

Dans la vidéo, Iwinski, une partie expliquant que vous ne devez pas blâmer l’équipe de développeurs de CD Projekt Red pour les performances du jeu, que la décision de lancer le jeu a également été prise par des cadres supérieurs comme lui et non par ses employés. Il suppose également que ce fut un défi complet de traverser l’ensemble Cyberpunk 2077, développé et optimisé pour PC, vers des consoles anciennes avec un matériel beaucoup plus bas.

Il dit que les problèmes dans les consoles sont également dus à la vitesse de transmission de données plus faible de celles-ci, se référant à l’ancien stockage des consoles et que cela a causé la plupart des problèmes de chargement, d’apparition d’objets et de caractères dans le moteur graphique.

Il assure même qu’ils n’avaient pas eu beaucoup de problèmes finaux lors de leurs tests initiaux et qu’ils pensaient également qu’ils auraient le patch zero-day à temps, ce qu’ils n’ont pas fait. Enfin, il a également évoqué l’avenir du jeu en 2021. Pour l’instant, ils se concentrent à 100% sur les corrections de bogues et de gros correctifs seront bientôt disponibles. C’est pourquoi Le DLC gratuit et le multijoueur devront attendre.

De même le Le DLC Cyberpunk 2077 arriverait dans la première moitié de 2021. Ci-dessous vous pouvez voir la déclaration de CD Projekt Red.

