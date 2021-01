Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Christoph Kramer est un footballeur professionnel connu pour être l’une des stars du Borussia Monchengladbach et pour être champion du monde dans le cadre de l’équipe allemande lors de la Coupe du monde de football 2014, mais Kramer a d’autres plaisirs en dehors du terrain.

Tu peux lire: Roblox multiplie sa valeur 7 fois et est déjà plus valorisé qu’Ubisoft et Take Two

Et c’est que contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, la plus grande fierté du joueur de football n’est pas sa médaille de champion de la Coupe du monde, quelque chose pour laquelle beaucoup tueraient d’ailleurs, mais sa plus grande fierté est sa précieuse collection de plus de 151 cartes Pokémon originales, parfaitement conservées. Les images ont été diffusées sur Twitter par le compte officiel du Borussia Mönchengladbach, une équipe avec laquelle Kramer joue depuis sept ans.

Le club a accompagné les images d’un “Je dois tous les attraper! Christoph Kramer montre sa collection de 151 cartes Pokémon originales.”

Ici, nous pouvons voir des images de Kramer posant avec sa collection: ´

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord