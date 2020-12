Les dinosaures étaient passionnants, mais ils n’étaient pas les animaux les plus incroyables de leur temps. Au moins, petit à petit, nous apprenons à connaître beaucoup de choses à leur sujet. Cependant, certaines des espèces avec lesquelles ils vivaient restent un mystère. Beaucoup d’entre nous ne les connaîtront peut-être jamais. D’autres apparaissent soudainement, ne montrant qu’une petite représentation de ce que devait être la biodiversité de cette période. C’est le cas de Adalatherium, un mammifère du temps des dinosaures qui vient d’être décrit dans une monographie de 234 pages, appartenant à la Série Mémoires de la Vertebrate Paleontology Society.

Le fossile a été trouvé il y a plus de 20 ans, dans l’actuel Madagascar. Pour cette raison, le nom avec lequel il a été baptisé vient de la langue de cette île, le malgache. Sa traduction espagnole est “Bête folle”. Et bien, on ne sait pas si elle était folle, mais bien sûr ça a dû être un animal incroyable.

Décrire un mammifère de l’époque des dinosaures

Andrey Atuchin

La première particularité d’Adalatherium est sa taille. L’actuel Madagascar appartient à ce qui était autrefois le supercontinent Sud Gondwana, qui englobe l’Afrique, l’Amérique du Sud, l’Australie, l’Antarctique, le sous-continent indien et la péninsule arabique. Tous les mammifères de l’époque trouvés dans cette zone avaient à peu près la taille de un rat ou une musaraigne.

C’était à peu près la taille d’un blaireau

Cependant, cela doit peser plus de 3 kilos et atteindre le dimensions d’un blaireau. Aujourd’hui, cela peut sembler tout aussi petit, mais en comparaison, c’est un géant. Et c’est quelque chose qui a pu être calculé exactement, puisque son squelette est le plus complet de son âge qu’on ait jamais trouvé. C’est le mammifère de l’époque des dinosaures qui a pu être étudié avec plus de précision. Une précision qui le montre comme un créature unique, avec l’apparence superficielle d’un blaireau, mais de nombreuses particularités si elles sont analysées avec précision.

Pour commencer, ses pattes attirent l’attention. Les arrières, gros, musclé et étiré, ils rappellent ceux de crocodiles modernes. En revanche, les avant sont agiles et rapides, placés sous le corps, comme dans la plupart des mammifères actuels.

En ce qui concerne la les dents, les attaquants sont très similaires à ceux d’un lapin, mais ceux à l’arrière ne ressemblent à ceux d’aucun mammifère connu, vivant ou éteint. De plus, les os de la partie supérieure de son museau présentent une cavité qui n’avait jamais été décrite non plus.

Une “ bête ” unique

Andrey Atuchin

C’était peut-être herbivore et inoffensif. Le nom de bête est dû au fait que ce mammifère de l’époque des dinosaures est unique. Rien de tel n’a jamais été vu auparavant.

Il doit avoir vécu il y a environ 66 millions d’années

Il a été découvert dans des roches datées de fin du crétacé, ce qui lui donne un âge d’environ 66 millions d’années. À ce moment-là, Madagascar était déjà séparée de l’Afrique depuis plus de 150 millions d’années et 20 millions en dehors du sous-continent indien. Cela en a fait un lieu unique pour l’évolution d’animaux aussi incroyables. Aujourd’hui, les espèces les plus bizarres se trouvent dans des endroits insulaires, comme la Nouvelle-Zélande ou l’Australie.

Adalatherium doit avoir suivi un cours similaire. Ce n’était peut-être pas le seul, c’est pourquoi Madagascar est devenu un endroit idyllique pour creuser. Il y a sûrement encore de nombreuses «bêtes» passionnantes à trouver.

