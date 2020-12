Le projet Explorer de LG, une série de téléphones mobiles dotés de fonctions innovantes, est en route vers le deuxième modèle après le premier LG Wing avec un double écran en T: ledit deuxième mobile serait le LG Rollable, un téléphone à écran enroulable dont nous connaissons déjà quelques caractéristiques techniques.

LG a parié ce 2020 risquer dans le domaine des smartphones, pas en vain a cessé de renouveler ses familles les plus caractéristiques: le ‘G’ et le ‘V’. En contrepartie, il a opté pour un LG Velvet équilibré et un LG Wing risqué. De plus, cet esprit d’innovation se poursuivra en 2021 alors que deux téléphones sont attendus, l’un d’entre eux révolutionnaire: le LG Rollable et le LG Rainbow. La machinerie de filtration démarre et fonctionne.

Écran enroulable: de 7,4 pouces à 6,8 pouces

Schéma du mécanisme du futur mobile avec écran roulant

LG a déjà anticipé son roll-up mobile à la fin de la présentation LG Wing. On s’attend à ce qu’il soit similaire au prototype présenté par TCL au MWC 2020: un écran de dimensions “ habituelles ” qui, lorsqu’il est étiré à une extrémité (pourrait avoir un mécanisme automatique), s’étend à une taille et un rapport plus semblables à ceux d’une tablette. De cette façon, il serait possible d’utiliser le téléphone pour effectuer différentes tâches en même temps ou simplement profiter d’une plus grande surface utile.

Selon ETNews, un média coréen qui a divulgué les futures fonctionnalités du LG Rollable, a déclaré que le mobile bénéficierait d’un Écran OLED enroulable qui s’étendrait à 7,4 pouces par rapport au 6,8 initial. Le téléphone sera fin et également léger selon les sources, nous ignorons les ratios de panneaux. Et il serait sur le point d’être testé dans des conditions normales: LG effectuerait ces tests fin décembre ou début janvier 2021. Sur la base des résultats, la marque proposera une date de lancement; qui serait toujours trouvée, selon les fuites, au premier semestre 2021.

En plus du LG Rollable, le constructeur coréen a également son troisième mobile, même si celui-ci serait moins agressif en termes d’innovation: le LG Rainbow se pose comme le successeur du LG Velvet. Il serait destiné au segment plus «premium», il inclurait le Snapdragon 888 et l’inclusion d’un stylet, à la Galaxy Note, est à l’étude. Il serait également présenté au cours du premier semestre 2021.

Via | Titres Android

Partager Première fuite des détails du mobile enroulable de LG: le futur LG Rollable arriverait en 2021