La pandémie mondiale de COVID il a clairement affecté le monde et l’industrie des jeux vidéo dans une certaine mesure. Certaines de ces conséquences ont été positives comme les plus grands jeux vidéo de vente et de mode, d’autres négatifs comme des retards dans le développement des titres ou le manque de stock des consoles de nouvelle génération.

De plus, de nombreux studios de développement ont opté pour le télétravail pour suivre le rythme du développement et ont fourni à leurs développeurs des équipements et du matériel chez eux. Maintenant, l’étude japonaise de Square Enix (Final Fantasy, Tomb Raider, Nier: Automata, Kingdom Hearts, entre autres) a annoncé que Cela permettra à vos travailleurs de continuer à télétravailler en permanence.

Il est clair que cette mesure sera flexible et que certaines tâches nécessiteront d’aller par oui ou par oui au bureau. Il est clair que le télétravail peut être une bonne option pour économiser de l’espace et de l’argent dans des bureaux encombrants, en particulier au Japon où le prix du terrain et aussi la mobilisation sont un problème sérieux.

