D’abord avancé sous le nom de Galaxy Buds Beyond, il semble que le nom de la prochaine génération d’écouteurs Samsung True Wireless ait enfin été révélé, pariant sur une nomenclature plus en phase avec celle de ses concurrents avec Les Galaxy Buds Pro.

Et c’est que les détails filtrés par SamMobile sont désormais rejoints par ceux de MySmartPrice, qui a découvert le récemment approuvé Certification des télécommunications indonésiennes pour le modèle «RM-190», vu ci-dessus en passant Certifications 3C de la Chine et NRRA de la Corée.

Nous avons déjà entendu dire que le nouveau Galaxy Buds Pro aura le même design que les anciens Buds and Buds Plus, évitant ainsi la nouvelle forme de haricot de sa dernière génération, qui, bien qu’elle offre une plus grande ergonomie par rapport à la cavité auditive, ne correspondait pas tout à fait aux utilisateurs.

Ainsi, comme vous pouvez vous y attendre, le nouveau casque offrira une qualité sonore améliorée qui comprendra une mise à jour en mode ambiant et, pour la première fois, la présence de une annulation active du bruit ou un système ANC.

Cependant, il ne cesse de nous étonner que, selon les données divulguées jusqu’à présent, les Galaxy Buds Pro visent à maintenir la même capacité de batterie que les Live Buds, avec 60 mAh pour chaque écouteur et 472 mAh supplémentaires pour l’étui, ce qui pourrait entraîner une baisse très notable de leur autonomie face aux dépenses de l’ANC. Bien qu’il soit possible que Samsung garde un atout dans sa manche, puisque comme on peut le lire à plusieurs reprises dans les différents documents divulgués, on trouve un «appareil sans fil faible puissance spécifique«.

Malheureusement, pour le moment, tous les détails de ces écouteurs sans fil continuent d’être centrés sur des rumeurs, bien que compte tenu de l’accumulation de certifications, tout semble indiquer que Samsung offre de nouveaux détails avant la fin de l’année, même datant du lancement et de la disponibilité du Galaxy Buds Pro début janvier 2021.