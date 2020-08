La présentation du Galaxy Note 20 Ultra a suscité de grandes attentes. Samsung a généralement maintenu la ligne et design classique de la série Note et nous pouvons dire, sans crainte de se tromper, que les changements à cet égard sont minimes.

Cependant, le Galaxy Note 20 Ultra a reçu une mise à jour importante tant au niveau de la qualité des finitions qu’au niveau matériel. Ses spécifications en font un smartphone haut de gamme, cela ne fait aucun doute, Mais qu’en est-il de sa qualité de fabrication?

Grâce à une vidéo publiée par PhoneBuff, nous avons pu voir une comparaison intéressante qui fait face au Galaxy Note 20 Ultra et à l’iPhone 11 Pro Max dans une série de tests de chute, et le résultat est choquant. Le terminal Samsung dévoile le modèle Apple, grâce à l’utilisation de Gorilla Glass Victus dans le premier. Ce type de verre est plus résistant et peut supporter, en théorie, des chutes de deux mètres de hauteur, tandis que l’iPhone 11 Pro Max utilise le Gorilla Glass 6, qui résiste aux chutes d’un maximum de 1,6 mètre.

Le Galaxy Note 20 Ultra n’est pas indemne, mais il subit beaucoup moins de dégâts

Le test commence par un lancer dans le dos et le résultat est impressionnant. La vitre arrière de l’iPhone 11 Pro Max est complètement brisée, en fait, les dégâts s’étendent au module caméra, tandis que le Galaxy Note 20 Ultra subit beaucoup moins de dégâts qui se situent, principalement, dans le coin supérieur gauche.

Lors du test de chute dans un coin, l’iPhone 11 Pro Max remporte une victoire par le minimum grâce à la plus grande résistance du châssis en acier inoxydable, mais la chose change complètement dans le test de chute frontale, puisque le verre du Le terminal Apple subit des dommages assez graves, tandis que l’avant du Galaxy Note 20 Ultra reste presque intact (il n’a que de petites rayures).

La vidéo se termine par une série de dix chutes consécutives d’une hauteur de 1,5 mètre. Il est clair que cela cherche à causer le plus de dégâts possible pour voir si les deux terminaux sont capables de survivre, et je dois dire que J’ai du mal à croire à quel point le Galaxy Note 20 Ultra sort bien, car sa face avant ne se fissure à aucun moment, et la fracture du coin supérieur arrière ne s’aggrave pas non plus.

En revanche, l’iPhone 11 Pro Max a pu survivre à ce test, mais il a fini par être très endommagé et, en fait, ses caméras arrière ont cessé de fonctionner.