Le Galaxy Note20 n’est sorti que depuis une semaine environ, mais Target propose déjà une offre assez alléchante. À l’achat d’un Note20 Mystic Grey débloqué, vous recevrez une carte-cadeau Target de 200 $. Si vous achetiez déjà régulièrement des articles chez Target, cela équivaut à environ 20% de réduction.

Compte tenu de la nouveauté du téléphone, nous sommes sûrs que vous connaissez déjà le Note20, mais voici un aperçu des spécifications: un OLED 6,7 « 1080p, le dernier Snapdragon 865+, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage (pas de microSD extension), une configuration à trois caméras (64MP + 12MP + 12MP), une caméra selfie 10MP et une batterie 4300mAh. Le Note20 dispose également d’une certification 5G, IP68 et d’un capteur d’empreintes digitales intégré.

Nous avons constaté que la plupart des offres de téléphonie mobile dans les magasins physiques exigent la signature d’un contrat, qu’il soit nouveau ou existant, mais ce n’est pas le cas avec cet accord Target. Tout le monde peut acheter ce Note20 de 128 Go déverrouillé et recevoir cette carte-cadeau Target de 200 $ par la poste. Avant d’avoir des idées, non, vous ne pourrez pas simplement acheter le téléphone, obtenir la carte-cadeau et retourner le téléphone; Target facturera 799,99 $ pour le téléphone et 200 $ pour la carte-cadeau, de sorte que vous ne serez remboursé que de 799,99 $. Cette offre expire le 5 septembre à 23 h 59 (heure du Pacifique), vous avez donc le temps d’y réfléchir.