Les smartphones sont devenus des outils indispensables au quotidien, que ce soit pour le travail, les études ou les loisirs. Et pour cette raison aussi, ils peuvent être une excellente alternative à offrir à Noël ou pourquoi pas? faites-nous un cadeau bien mérité.

Mais nous ne pouvons investir ni céder aucun appareil. Compte tenu de l’utilisation intensive que nous donnons à nos équipements mobiles, il est aujourd’hui nécessaire d’avoir un Powerphone qui est capable de tout combiner en un et d’offrir un nombre infini de possibilités pour être au niveau de tout ce que nous voulons ou avons besoin.

Visez-vous le Galaxy Note20? Voici quelques conseils pour vous aider à y réfléchir.

écran: Moins de cadre et plus d’immersion. Il Galaxy Note20 Ultra Il dispose d’un écran Infinity-O Dynamic AMOLED 2X de 6,9 ​​pouces et d’un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. En termes simples: le Samsung Powerphone a l’écran le plus lumineux et le plus vif d’un smartphone et son taux de rafraîchissement est deux fois plus rapide, permettant des mouvements fluides et une réponse tactile incroyablement rapide, tirant l’expérience de autre niveau. Réseaux sociaux, jeux ou télétravail, cet écran fonctionne bien dans tous les contextes.

CaméraCapturer des photos incroyables, enregistrer des vidéos de qualité cinéma et offrir des expériences multitâches avancées font partie des outils les plus puissants de ce smartphone, grâce à son appareil photo ultra grand angle 12MP, son appareil photo ultra grand Face avant double pixel 10MP. Capturez tous les moments heureux avec elle et enregistrez toutes les cartes de Noël de ce 2020.

S Pen: Une puissante S Pen et un favori parmi les fidèles de la série Note. Le stylo intelligent de Samsung offre la meilleure expérience d’écriture pour que vous puissiez capturer vos idées, chaque fois que l’inspiration vous frappe. De la prise de notes au contrôle des présentations est possible grâce à S Pen et les nouvelles fonctions Air Actions qui facilitent la navigation, quelle que soit l’application que vous utilisez.

Samsung DeX avancé: pour la première fois avec Samsung DeX, vous pouvez connecter sans fil votre Galaxy Note20 ou Galaxy Note20 Ultra à une Smart TV lorsque vous avez besoin d’un écran plus grand. Autrement dit, vous pouvez gérer deux écrans simultanément pour pouvoir envoyer des messages texte avec vos amis tout en regardant une vidéo sur votre téléviseur.

Conception: Un style qui vous accompagnera partout où vous irez. Les Powerphones Samsung sont disponibles en Mystic Bronze, un ton neutre de qualité supérieure avec une texture satinée, qui est venu remodeler le design et redéfinir la façon dont vous travaillez et jouez. Cela ne devrait pas seulement être incroyable, mais aussi être incroyable. Si vous le donnez ou le donnez à vous-même, vous serez sûrement surpris.

Titre bonus

Quelqu’un d’autre a-t-il besoin d’un smartphone? sur Samsung.com, vous pouvez trouver le Note20 Ultra + Galaxy A71 avec un rabais à seulement 1 139 980 $.

