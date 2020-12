Tout semble indiquer que Samsung présentera officiellement la série Galaxy S21 le 14 janvier. Et, comment pourrait-il en être autrement, au cours de ces semaines, nous voyons plusieurs détails émerger sur ces produits. La dernière fuite à ce sujet vient d’Evan Blass, un fuyard réputé qui a publié la première image soi-disant officielle du Galaxy S21 5G, le modèle le plus économique de la nouvelle famille.

L’image ne révèle à quoi ressemblera l’appareil que de l’avant, où les surprises seront rares: l’écran occupera presque tout le front et la caméra frontale verra la lumière grâce à une perforation millimétrique située en haut.

Cependant, si l’on regarde de près la capture partagée par Evan Blass, une nuance pertinente est observée: l’écran ne semble pas incurvé sur les côtés. Si l’image est comparée à d’autres équivalents du Galaxy S20, on peut voir comment le cadre qui entoure l’écran est plus épais dans le nouveau modèle que dans celui actuellement disponible. En fait, son apparence ressemble plus au Galaxy S20 FE, qui dispose d’un écran complètement plat.

Une transition qui culmine avec le Galaxy S21?

Source: Evan Blass.

Samsung, pionnier dans le domaine des écrans courbes, a commencé à implémenter ce type de panneaux dans Note Edge. Cependant, c’est le Galaxy S6 Edge, arrivé quelques mois plus tard, qui a mis en place cette technologie, qui depuis lors est la marque de fabrique de la marque sud-coréenne.

Ces dernières années, cependant, Samsung a progressivement réduit la proéminence de la courbe. Nous l’avons vu avec le Galaxy S10 et aussi avec le Galaxy S20 Ultra. Les deux modèles avaient un écran incurvé sur les côtés, mais à chaque fois c’était plus subtil.

Avec le Galaxy S21 5G, Samsung dirait au revoir à cet élément, au moins dans le modèle le plus économique de la nouvelle famille. On suppose que le Galaxy S21 Plus se passe également de ce type d’écran. Et il est possible que le Galaxy S21 Ultra, le plus cher, conserve un panneau légèrement incurvé sur ses côtés. Mais, malgré cela, il est remarquable que la marque qui a initialement promu cette tendance ait décidé de se passer de cette technologie dans l’un de ses smartphones les plus importants de l’année.

Écrans courbes générer des sentiments mitigés parmi les clients. Beaucoup de gens les considèrent comme esthétiquement frappants, tandis que d’autres critiquent leur faible utilité et la dégradation de l’image sur les côtés, entre autres.