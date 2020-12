Les fuites de la nouvelle série Galaxy S21 ils ne s’arrêtent pas. Ces derniers jours, un flot de données a émergé. Maintenant, les fuyards Evan Blass et Roland Quandt ont publié une série de des images qui correspondraient aux rendus de presse officiels, moins d’un mois après la présentation. En eux, vous pouvez voir divers aspects en détail, tels que les lignes de conception et les couleurs.

Dans le matériel de presse divulgué, on observe que les nouveaux Galaxy S21 et Galaxy S21 + rompent avec les lignes de conception que Samsung a promues jusqu’à présent. Si nous regardons de près les images des deux terminaux, nous pouvons voir que le l’écran semble plat. En ce sens, la marque sud-coréenne aurait choisi de se débarrasser des écrans incurvés devenus très populaires depuis le Galaxy S6 Edge.

Galaxy S21 | Source: Evan Blass.

Les produits phares de Samsung partagent le même ADN. Les différences résident dans la taille. Le modèle le moins cher serait à 6,2 pouces et le haut à 6,7 pouces. Les fuites révèlent que la caméra frontale émerge d’un petit trou dans l’écran, qui occupe presque tout le front. Le plus gros changement dans la conception viendrait dans la version Ultra, qui comporterait un écran de 6,8 pouces.

Galaxy S21 | Source: Evan Blass.

Si nous parlons des cadres latéraux, nous pouvons voir qu’ils ressemblent à aluminium et ils abritent les commandes de volume et le bouton d’alimentation sur le côté droit. En ce qui concerne l’arrière des terminaux Galaxy S21 et Galaxy S21 +, on observe un module qui comprendra le capteur principal de 12 mégapixels, un capteur grand angle de 12 mégapixels et un capteur de 64 mégapixels capable d’atteindre un zoom hybride 3x.

Galaxy S21: Présentation officielle et disponibilité

Le compte à rebours avant l’arrivée du Galaxy est lancé. Bien que la date exacte de présentation n’ait pas encore été révélée, tout semble indiquer que le nouveau terminal sera présenté lors de l’événement Unpacked le 14 janvier. Selon Phonearena, les réservations commenceraient le jour même de la présentation et les premières unités seraient livrées le 29 janvier.

