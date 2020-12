Nous traînons depuis un moment la possibilité que le Galaxy S21 soit livré sans chargeur. Rien n’est encore confirmé, mais la dernière initiative de Samsung pointe clairement dans cette direction et nous dit que c’est très probable.

Je vous raconte ce qui s’est passé. Lorsque Apple a présenté l’iPhone 12, nous avons vu que la société Apple avait cessé d’inclure le chargeur et les écouteurs dans tous ses iPhone, une décision qui a généré une certaine polémique, puisqu’ils vendaient à l’utilisateur un produit “incomplet” au même prix que toujours. La société Apple a fait valoir qu’elle l’avait fait avec l’environnement à l’esprit, mais il est clair que, en réalité, ce qu’elle voulait était de stimuler la vente d’accessoires pour l’iPhone en cessant d’inclure des éléments essentiels.

Les grands du secteur des smartphones n’ont pas manqué l’occasion de fabriquer du bois de chauffage à partir de l’arbre tombé, et a publié des messages moqueurs contre Apple. Samsung était l’un d’entre eux, mais la société sud-coréenne a décidé de supprimer la publication. Le contenu de celui-ci peut être vu dans l’image ci-jointe, et oui, cela dit essentiellement que votre Galaxy inclut le chargeur.

Tout d’abord, je tiens à vous rappeler que Samsung a déjà fait la même chose, à l’époque, avec la question controversée de l’élimination du connecteur jack 3,5 mm. Quand Apple l’a retiré de son iPhone il n’a pas hésité à lui mettre le doigt dans l’œil, et quand il a franchi le pas dans son Galaxy S il a supprimé les messages associés, on peut donc presque supposer que ce déménagement équivaut à une confirmation “entre les lignes” de que la série Galaxy S21 viendra sans chargeur.

Pourquoi retirer le chargeur du Galaxy S21?

Avec cela clair, on ne peut que se demander pourquoi. C’est une bonne question, et la vérité est que la réponse n’est pas compliquée. En fin de compte, tout se résume à une question d’ajustement et de réduction des coûts. De nombreux utilisateurs ont déjà un chargeur à la maison, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas besoin d’un tel accessoire, et son élimination peut aider Samsung à réduire le prix de vente des Galaxy S21 afin qu’ils concurrencent plus efficacement les iPhones d’Apple. D’autre part, cela peut également aider l’entreprise à dynamiser la vente d’accessoires.

Bien que je comprenne la valeur que vous pouvez apporter à cet égard, Je pense que le chargeur devrait toujours être livré avec un smartphone, et la raison est très simple, c’est l’un des accessoires que nous utilisons le plus, et qui souffre le plus de l’usure quotidienne qu’implique le fait d’avoir un smartphone. Je sais que nous pourrions toujours recharger le terminal via un câble USB, mais évidemment ce n’est pas pareil, nous renonçons à une polyvalence de base car nous ne pouvions pas le connecter au réseau électrique.

Le sujet des écouteurs me semble plus approprié. Supprimer cet accessoire n’oblige pas l’utilisateur à faire un sacrifice significatifComme il ne s’agit pas d’un article aussi basique que le chargeur, cela pourrait également aider à réduire le prix de vente.

Nous devrons attendre de voir quelle décision le géant sud-coréen prendra finalement. À l’heure actuelle, le plus probable est ce que nous avons indiqué, que la série Galaxy S21 viendra pas de chargeur et pas d’écouteurs, mais il est également possible que ce mouvement ne se produise pas avec le Galaxy S21, mais avec le Galaxy Note 21, ou il peut même être reporté à 2022. Dans tous les cas, on peut supposer que, tôt ou tard, cela finira par arriver .

Je vous rappelle que plusieurs fuites assurent que Samsung réduira le prix de vente du Galaxy S21 par rapport au Galaxy S20. Si cela est confirmé ce sera une bonne nouvelle, puisque ceux qui ont besoin d’un chargeur ou d’un casque pourront investir l’argent économisé dans l’achat des deux accessoires. Ceux qui n’en ont pas besoin bénéficieront d’une réduction considérable par rapport à la génération précédente.