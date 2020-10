Samsung se concentre de plus en plus sur le segment des téléphones pliables. C’est bon pour le marché puisque nous verrons comment un nouveau format est imposé dans le monde des smartphones, mais jusqu’à ce qu’il atteigne tous les utilisateurs, il en reste beaucoup. Pour le moment, ces téléphones sont réservés à la gamme plus premium, mais nous pourrions voir un nouveau Galaxy Z Flip 2 de retour au printemps 2021.

Nouveau téléphone à clapet de Samsung

Vous êtes peut-être en train de jouer avec les noms des derniers smartphones de la maison coréenne. Il n’y a pas si longtemps, il a mis la lettre à cette nouvelle famille de téléphones, auquel moment il est devenu clair qu’il s’agissait d’une série que Samsung maintiendrait au fil du temps comme le reste de ses gammes.

Dans ce cas, on parle de une nouvelle version du Galaxy Z Flip 2, prévue pour le printemps de l’année prochaine. C’est l’appareil qui se replie le long de la partie en largeur, celui avec une fermeture de type coque pour nous comprendre. Pour beaucoup, il s’agit d’un retour à tous les téléphones clés que nous avons vus il y a des années, mais le design remanié avec un écran tactile est la dernière touche qu’il apporte.

Le Z Flip 2 ne sera pas lancé avec le S21, mais il le sera au printemps. Je suis impressionné par les améliorations qu’il obtiendra. – Ross Young (@DSCCRoss) 28 octobre 2020

Mais ces informations ne proviennent pas de l’entreprise elle-même, mais d’un tweet publié par Ross Young. Il est analyste dans le segment des écrans et il semble avoir les premières informations sur l’avenir du terminal pliable d’origine coréenne. De plus, il fournit une petite information qui appartient également à un autre terminal haut de gamme de la société qui n’est autre que le nouveau membre de la série Galaxy S.

Le Galaxy S21 pour le début de l’année?

Une année normale n’est pas sans connaître les nouvelles de Samsung pour sa série Galaxy S. Le terminal était depuis le début l’un des plus convoités et continue dans cette lignée. Dans ce cas, suite au message de Young, le Galaxy Z Flip 2 pourrait arriver au printemps 2021, juste après le prochain membre de la famille Galaxy S.

Il faudra attendre de voir où évolue cette information et si elle est remplie, quelque chose que nous verrons en 2021, une année que beaucoup attendent déjà depuis le début de celle-ci en raison de la pandémie. L’autre donnée inconnue est la numérotation, dont on ne sait pas si elle continuera par unités ou dizaines, c’est-à-dire si on verra un Galaxy S21 ou S30.