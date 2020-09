(Photo de Bigstock)

Le site Web de voyages en ligne Booking.com ferme son bureau de Bellevue, Washington. Une notification d’ajustement et de recyclage des travailleurs du département de la sécurité de l’emploi de Washington déposée jeudi a déclaré que les licenciements commenceraient le 12 septembre, avec 235 travailleurs licenciés.

Booking.com appartient à Booking Holdings, anciennement connu sous le nom de The Priceline Group. La société a annoncé le mois dernier qu’elle licencierait jusqu’à 25% de ses effectifs en raison de l’impact sur les voyages causé par la pandémie. Il a signalé une baisse de 91% des réservations brutes de voyages pour le trimestre le plus récent.

Booking Holdings possède également Kayak, Priceline et OpenTable, entre autres sites. L’entreprise emploie plus de 17 000 personnes au total.

Nous avons contacté Booking.com pour plus de détails et mettrons à jour cette histoire lorsque nous vous répondrons. Mettre à jour: Voici une déclaration de Booking.com:

La fermeture de bureaux à Bellevue fait partie de notre annonce de restructuration mondiale faite en août, lorsque nous avons indiqué que jusqu’à 25% de l’effectif mondial de Booking.com devrait être touché en raison de l’impact dévastateur de la crise de Covid-19 sur les voyages. l’industrie et l’activité Booking.com. Bien que nous ayons fait beaucoup pour sauver autant d’emplois que possible, avec des volumes de voyages considérablement réduits et peu susceptibles de revenir aux niveaux d’avant Covid dans les années à venir, nous devons malheureusement, comme tant d’autres entreprises du secteur du voyage, restructurer notre organisation pour répondre à nos attentes quant à l’avenir du voyage et réussir dans un nouvel environnement de voyage. Nous avons développé notre service client pour s’adapter à une entreprise avec des volumes beaucoup, beaucoup plus élevés et ces changements sont maintenant nécessaires pour s’adapter afin de soutenir les années que nous pensons qu’il faudra à l’industrie du voyage pour se redresser.