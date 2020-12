Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

On se souviendra de 2020 pour la pandémie qui a frappé le monde et les efforts qui ont été et sont toujours menés pour trouver une solution à cette situation qui a changé bien des choses. Le chemin a été long et bien que nous soyons encore loin de revenir aux activités dans le cadre de nouveaux schémas, il y a déjà une lumière au bout de la route: le vaccin. Par conséquent, transmettre le message correct à différents secteurs de la population est une priorité et un membre de l’armée américaine a fait de même en le comparant à la Xbox Series X.

Lors d’une interview sur le programme Fox & Friends (via ComicBook), le général américain Jerome Adams a évoqué le développement du vaccin contre le COVID-19 et la campagne de vaccination qui est proposée comme solution définitive à la pandémie. Profitant de la possibilité de diffusion qu’offre l’émission, le militaire a tenté d’atteindre les jeunes secteurs en expliquant le processus à travers une comparaison avec le battage médiatique qui existe pour la Xbox Series X: «Je veux le mettre dans une perspective de Noël pour les gens. La Xbox est le nouveau grand cadeau de Noël et nous avons en fait utilisé ce qu’on appelle la technologie de plate-forme. Si vous achetez une nouvelle Xbox et que vous voulez changer de jeu, vous ne jetez pas la console pour en acheter une nouvelle, vous achetez simplement un nouveau jeu. le conteneur pour l’adapter au COVID-19 et c’est, scientifiquement, ce qui nous a permis d’arriver ici en un temps record. Ces vaccins sont sûrs et j’en aurai un dès qu’ils me le diront. “

Ainsi, le message a déjà été envoyé à la communauté des joueurs qui est devenue plus unie au cours de cette pandémie et a connu des sessions de jeu plus longues en raison de la période de verrouillage.

