Google a habitué ses fans à une présentation annuelle consacrée au matériel depuis environ cinq ans. L’entreprise possède de nombreux produits dans le monde réel et les Google Pixels ne passent pas inaperçus. Les terminaux sont à la pointe des logiciels et la firme n’hésite pas à ajouter des fonctionnalités haut de gamme pour attirer le public le plus aisé. Mais cela ne signifie pas qu’il n’a pas de téléphones bon marché et le dernier d’entre eux Ce sera le Pixel 4a qui pourrait arriver en juillet.

Le Google Pixel 4a pourrait arriver très bientôt

La gamme Google Pixel est l’une des plus puissantes du marché. Ces dernières années, elle s’est adaptée aux demandes du marché en élargissant sa gamme de terminaux avec différentes variantes. La petite version est celle qui prend le plus de temps à arriver, une stratégie que d’autres firmes bien connues du secteur suivent également. Mais maintenant, le protagoniste est Google et l’arrivée du Google Pixel 4a.

Comme nous vous l’avons dit, l’année dernière, nous avons vu le Google Pixel 4, un terminal qui avait ses avantages et ses inconvénients pour le grand public. Nous parlons maintenant de la petite version qui, selon ce que dit PhoneArena, pourrait arriver en juillet prochain. La nouvelle est venue après qu’un vendeur français nommé Ordimedia a annoncé le prix de l’appareil sur son site Web. Deux détails pour le prix d’un, et aussi le plus intéressant pour les utilisateurs qui recherchent un nouvel appareil mobile.

Nous passons à ce qui est important, c’est-à-dire Google Pixel 4a pourrait arriver en Europe le 7 juillet 2020. C’est dans deux semaines, donc si sa sortie est imminente, sa présentation aussi. D’un autre côté, le prix serait d’environ 510 euros, un chiffre un peu étrange compte tenu de ce que l’on voit sur le marché. Le plus drôle dans tout cela, c’est que les médias disent qu’il y a des détaillants américains qui ont fait la même chose que le terminal, qui vaut 349 $. Oui, un chiffre bien inférieur à ce qui est géré dans le vieux continent et qui ne justifie pas son prix directement avec les prix de la TVA et autres taxes.

Ce que l’on sait du Pixel 4a

Il semble que Google pourrait présenter très prochainement son nouveau terminal, Bien qu’il s’agisse de la version réduite du Pixel 4. Cela n’enlève rien du tout, surtout si l’on tient compte du fait que vous aurez un Panneau OLED de 5,81 pouces, 4 ou 6 Go de RAM et configuration de stockage de 64 ou 128 Go et une puce Snapdragon 730. Pour la 5G, nous devrons attendre cette année si l’entreprise prépare un Pixel 5 avec la dernière connectivité.