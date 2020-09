Le 30 septembre, le Google Pixel 5Cependant, les fuites ont de nouveau dépassé celles de Mountain View. Le portail WinFuture n’a pas seulement partagé rendus officiels de l’appareil, également des spécifications qui complètent les informations divulguées ces dernières semaines. Comme prévu, le terminal adoptera un écran perforé pour faire de la place à la caméra frontale, suivant ainsi une tendance que l’entreprise a déjà expérimentée avec le Pixel 4a.

Selon les données proposées par le support susmentionné, L’écran du Pixel 5 atteint 6 pouces et a une densité de pixels par pouce de 432. Pour sa part, le taux de rafraîchissement est 90 Hz. Il est à noter que le panneau serait protégé par Verre Gorilla 6, qui est un bond par rapport à la génération précédente. Le corps du terminal serait en aluminium recyclé et serait résistant à l’eau et à la poussière grâce à la certification IP86.

Passant à la section photographique, nous trouverons une configuration de deux caméras. Le capteur principal resterait dans le 12,2 mégapixels, mais le second embrasserait un grand angle de 16 MP (f / 2,2). Bien que le capteur principal conserve les caractéristiques du Pixel 4, il prend désormais en charge enregistrement vidéo avec une résolution 4K et 60 images par seconde, plus 1080p et 240 fps. La caméra frontale est également maintenue à 8 MP.

Le Pixel 5 intégrerait le Processeur Snapdragon 765G, qui cible la prime haut de gamme et offre une compatibilité avec les réseaux 5G. En fait, le fond d’écran qui apparaît sur les réseaux montre déjà clairement son engagement envers la dernière génération de connectivité. La mémoire RAM serait 8 Go et stockage interne de 128 Go. Enfin, le terminal arriverait avec Android 11, la dernière version du système d’exploitation mobile de Google.

Auparavant, nous vous faisions savoir que, selon divers revendeurs en Europe, le Pixel 5 arrivera sur le marché avec un prix légèrement inférieur à celui de son prédécesseur: 639 euros. Et est-ce que Google se serait engagé à atteindre plus de poches, bien que sacrifier le potentiel du processeur pour arriver à ce chiffre. Rappelons que Qualcomm propose un SoS plus performant, le Snapdragon 865+ – et bientôt le 875 -.

