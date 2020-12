Pour l’instant ce n’est qu’un projet de loi, mais nous avons le sentiment que le gouvernement espagnol commence enfin à s’inquiéter un peu de cette connectivité 5G qui promet de révolutionner nos villes et notre mode de vie.

Nous sommes presque 2021 et beaucoup se demandent encore ce qu’est la 5G et pourquoi elle inquiète tant les gouvernements, même si la vérité est que les mobiles avec connectivité 5G n’ont pas fait plus que commencer dans une scène de promesses et pour l’instant la moitié des réalités.

La vérité est que notre expérience d’utilisation d’un téléphone mobile 5G en 2019 n’a pas trop varié avec ce que les opérateurs mobiles nous offrent ces jours-ci, avec connectivité 5G non autonome fonctionnant sur du matériel réseau 4G LTE, améliorant les vitesses et la latence mais loin des niveaux promis.

Dans tous les cas, ne vous y trompez pas, car Les réseaux 5G sont arrivés pour révolutionner notre mode de vie atteignant des niveaux de qualité similaires à ceux des connexions fixes en fibre optique, améliorant la capacité des réseaux et permettant ainsi connectez d’innombrables appareils et objets pour rendre nos villes intelligentes, nos voitures autonomes et nos maisons numériques.

C’est peut-être pour cela qu’il est mieux compris la préoccupation des gouvernements de la moitié du monde avec l’évolution de ce type de réseaux et du matériel qui les contrôlera, ce qui en Espagne les membres du groupe de bandaancha.eu nous ont anticipé en présentant le Avant-projet de loi sur la cybersécurité 5G que l’exécutif espagnol est toujours en train de cuisiner.

Le gouvernement espagnol prévoit d’assurer le contrôle de la 5G: la possibilité d’inspections sera ouverte, les profils de risque des appareils et des fabricants seront traités et des sanctions éventuelles sont déjà à l’étude

Le nouveau Projet de loi en cours d’élaboration par Moncloa présente certaines similitudes raisonnables avec la réticence de Donald Trump et le veto de l’administration américaine à Huawei, et ferait également de la 5G un problème de sécurité nationale en Espagne, octroyant des capacités de contrôle spéciales au gouvernement.

En fait, le texte envisage la possibilité de effectuer des inspections unilatérales sur les installations et appareils 5G, y compris l’électronique de réseau et tout type de matériel, pour vérifier qu’ils ne sont pas utilisés fabricants à profil de risque élevé pour ses relations avec les marchés ou les gouvernements d’autres pays.

Comme une connectivité quasi mondiale est attendue grâce à la 5G et à un nombre infini d’appareils connectés qui se «parlent» même entre eux sans intervention humaine, il est nécessaire d’étudier la protection du réseau contre les problèmes de cybersécurité susceptibles de compromettre les données ou les communications sur le territoire national, en tenant compte avant tout l’escalade des attaques informatiques observées ces derniers temps contre toutes sortes de personnes, d’entités et même de grandes entreprises.

C’est ainsi que fonctionneraient les profils de risque, et ce sont les sanctions millionnaires qui sont étudiées

L’idée du gouvernement espagnol est d’empêcher les opérateurs qui travaillent dans notre pays dépendent exclusivement d’un ou plusieurs fabricants, les entreprises seront donc étudiées pour créer une base de données avec des profils de risque cela permet d’effectuer un contrôle exhaustif, voire d’interdire l’installation et l’utilisation de composants fabriqués par des entreprises qualifiées à haut risque.

Ce Évaluation des risques serait obtenu en étudiant non seulement l’entreprise elle-même derrière les marques de matériel, mais aussi son conseil d’administration et ses actionnaires, en plus vos relations avec d’autres gouvernements et les «caractéristiques du régime politique et de sa politique de cyberdéfense» dans leur pays d’origine.

De plus, les opérateurs devront présenter un rapport de sécurité bisannuel sur votre réseau, rapportant tous les détails sur le cœur du réseau lui-même, les couches radio et de transport ainsi que des détails sur le trafic vers Internet, étant également responsable de l’enregistrement du personnel ayant accès au réseau et les restrictions sur l’équipement et les logiciels qu’ils peuvent utiliser.

Ça pourrait demander des audits externes qui valident qu’une certaine entreprise ou opérateur ne constitue pas un risque, des enquêtes qui seraient obligatoires pour continuer à travailler, et aussi une certification peut être exigée des entreprises qui souhaitent vendre des équipements et appareils avec connectivité 5G dans notre pays.

le les sanctions pour quiconque enfreint et met en danger la sécurité nationale, ils seront assez dissuasifs, et ils sont considérés des chiffres compris entre 50000 et 20 millions d’euros selon chaque cas, entre pénalités légères et sévères … Les hackers, entreprises et autres utilisateurs malintentionnés devront y réfléchir mieux lorsqu’ils mettent nos données en péril!

