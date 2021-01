Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Aujourd’hui, il est devenu clair pour le monde entier que l’univers du stream gamer est régi par la communauté hispanophone. Le grefg, le streamer espagnol qui compte des millions de followers sur tous ses réseaux a battu son propre record de téléspectateurs dans une émission individuelle.

Il y a quelques mois, son compteur de téléspectateurs comptait 660 mille téléspectateurs à l’issue de l’événement de fin de saison de Fortnite, dépassant le Ninja nord-américain qui avait la marque dans 616 mille, avec le nombre le plus élevé dans une transmission individuelle. Le record des records Twitch a été détenu jusqu’à aujourd’hui, la finale de la ELEAGUE Major de Counter-Strike: Global Offensive en janvier 2017, entre les équipes Astralis et Virtus.pro, avec 1 million 50 mille utilisateurs. Aujourd’hui, il est à nouveau entré dans l’histoire et compte actuellement plus de 2 millions de téléspectateurs, battant ainsi son propre record.

Tout ce spectacle est dû au fait que Fortnite a décidé de récompenser sa trajectoire et son dévouement en investissant dans Epic’s Battle Royale et en lui donnant sa propre peau. La communauté espagnole et latino est en train de devenir le meilleur public que Twitch ait vu ces derniers temps.

La peau

Vous pouvez suivre sa transmission ici.

Grefg atteint 2 millions 🇪🇸🇪🇸🇪🇸 pic.twitter.com/BGW0VBjPNt – Rod Breslau (@Slasher) 11 janvier 2021

