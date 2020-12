Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

En raison de diverses situations, certains joueurs ont eu des problèmes pour obtenir une PlayStation 5, une Xbox Series X ou une Xbox Series S.Un des principaux obstacles à l’achat de consoles de nouvelle génération sont les revendeurs, qui ont accumulé de grandes quantités de systèmes pour les revendre. plus que son prix officiel.

L’exemple clair est CrepChiefNotify, un groupe de revendeurs au Royaume-Uni qui a utilisé des robots et des outils pour acheter plus de 3 400 PlayStation 5. Comme vous pouvez l’imaginer, cela a créé des problèmes de stock et de nombreux joueurs se sont retrouvés sans console le jour de l’ouverture.

Malheureusement, la situation continue et le groupe de thésauriseurs n’a pas cessé de faire le leur. CrepChiefNotify a rapporté que ce week-end, il a réussi à obtenir une quantité considérable de Xbox Series X, qu’il commencera à vendre à ses abonnés.

Groupe de revendeurs de la Xbox Series X au Royaume-Uni

CrepChiefNotify a révélé que ce dimanche, il avait réussi à obtenir plus de 1000 unités de Xbox Series X. Selon les détails, les consoles ont été achetées dans la chaîne de magasins Very. Comme prévu, cela a généré une nouvelle vague de critiques à l’encontre du groupe, car cela cause un problème de pénurie qui affecte tous les joueurs.

De son côté, CrepChiefNotify s’est défendu dans un récent communiqué et a assuré que plusieurs de ses membres étaient en difficulté financière. Cependant, la vente de consoles les a beaucoup aidés.

«Ces personnes ont pu couvrir leurs factures, mettre de la nourriture sur la table et livrer des cadeaux de Noël à leurs enfants. Il est peut-être malheureux qu’un enfant ne se soit pas réveillé sur une PS5 ce Noël, mais un autre enfant se serait peut-être réveillé sans rien. Nous ne le regrettons pas », a affirmé un représentant du groupe.

Il est un fait que CrepChiefNotify assurera le suivi de la vente des consoles de nouvelle génération. En fait, il a répondu à un message sur PlayStation, dans lequel il a été confirmé que d’autres unités PlayStation 5 arriveront avant la fin de l’année.

En plus de tout ce qui précède, les joueurs ont également dû faire face à des escroqueries dans les magasins en ligne, où des répliques en carton ou des photos des consoles ont été proposées à la place des systèmes eux-mêmes. Pour cette raison, certaines personnes ont décidé de camper en dehors de GameStop pour obtenir leur console.

PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox Series S sont désormais disponibles dans le monde entier. Dans ce lien, vous trouverez plus d’informations sur les consoles de nouvelle génération.

