One Piece est considéré comme l’un des meilleurs anime de tous les temps depuis de nombreuses années maintenant, non seulement pour son intrigue, mais aussi pour sa conception et sa production. C’est pourquoi les fans continuent de montrer leur appréciation pour la franchise avec des illustrations, des cosplays et des chiffres. Cependant, nous n’avons jamais rien vu d’aussi impressionnant auparavant comme ce qui est devenu viral ces derniers jours.

Un utilisateur de Reddit connu sous le nom de KidP1casso a partagé une vidéo incroyable où son hamster aime regarder One Piece autant que lui. En fait, il a déclaré que cette mascotte appelée “Broski” avait l’habitude de voir One Piece tous les dimanches.

Ensuite, nous vous laissons la vidéo qui a fasciné tous les fans de One Piece.

Les dimanches sont pour One Piece! (C’est mon hamster Broski, j’espère que vous l’aimerez tous!) De OnePiece

Comme vous pouvez le voir, l’adorable hamster regarde un épisode de One Piece au téléphone et semble beaucoup l’apprécier, car il est très calme en regardant ce qui se passe. De nombreux fans de la franchise aimeraient sûrement avoir également un fan de hamster One Piece.

