Honor a retourné le X sur le Honor X10, mais l’a gardé en dernier sur le Honor 10X Lite qui est venu plus tard. Quelques semaines plus tard, le terminal fait le saut vers l’Europe, Espagne incluse, où vous pouvez déjà acheter et avec un accessoire cadeau de votre choix.

Le Honor 10X Lite est un mobile de milieu de gamme avec Kirin 710, écran Full HD + de 6,67 pouces, caméra quad 48 mégapixels et une grande batterie de 5000 mAh. Il est mis en vente en Espagne en dessous de 230 euros et avec un accessoire cadeau.

Prix ​​et disponibilité Honor 10X Lite

Le Honor 10X Lite peut être réservé dès maintenant sur son site officiel, en une seule configuration avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage et dans les couleurs Midnight Black (noir) et Emerald Green (vert). Son prix officiel est 229,90 euros.

Honor 10X Lite et cadeau accessoire

Lors de l’achat, vous pouvez choisir entre trois cadeaux: un Honor Band 5, un Honor Mini Speaker ou un casque Honor Sport Pro, qui sera le vôtre sans rien payer de plus que le prix officiel du mobile.

Beaucoup de batterie et quatre caméras

Le Honor 10X Lite est un mobile milieu de gamme qui comprend le vétéran Kirin 710 à bord, accompagné de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage. Étant un terminal de l’ère post-veto, il comprend Android 10 avec Magic UI 3.1 pré-installé, sans services Google, mais les propres à Huawei.

Dans la section photographique, le Honor 10X Lite comprend une caméra frontale de 8 mégapixels et un combo quatre lentilles derrière. Il s’agit d’un objectif principal de 48 mégapixels, d’un grand angle de 8 mégapixels, d’un capteur macro de 2 mégapixels et d’un dernier capteur de 2 mégapixels pour le calcul de la profondeur.

Si le Honor 10X Lite se distingue par quelque chose, c’est pour sa batterie, qui a un Capacité de 5000 mAh et support pour une charge rapide de 22,5 W. L’écran est quant à lui de 6,67 pouces, LCD avec une résolution Full HD + et la caméra frontale perforée centrée.

Fiche technique du Honor 10X Lite

Honor 10X Lite

écran

Écran LCD IPS 6,67 pouces

Full HD +

Dimensions et poids

76,88 x 165,65 x 9,26 mm

206 grammes

Processeur

kirin 710A

RAM

4 Go

Espace de rangement

128 Go

Caméra frontale

8 MP f / 2.0

Caméra arrière

48 MP f / 1,8

8 MP

2 MP

2 MP

Batterie

5 000 mAh

Système opératif

Android 10

Magic UI 3.1

Connectivité

4G

Wifi

Bluetooth 5.1

Réseaux 4G LTE / 3G / 2G

NFC

Autres

Lecteur d’empreintes digitales sur le côté

Prix

229,90 euros

