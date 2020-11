Cela fait presque deux mois que Huawei a annoncé sa nouvelle couche, EMUI 11, la couche destinée à fonctionner sur Android 10 et Android 11 sur les téléphones de l’entreprise. C’est alors que la feuille de route que ses modèles suivraient lors du processus de mise à jour a été annoncée et c’est maintenant au tour de l’un des plus puissants de l’année 2019.

Plus précisément, nous parlons du Huawei Mate 30 Pro arrivé au second semestre de l’année dernière et qui quitte désormais le programme bêta. L’international Huawei Mate 30 Pro commence déjà à recevoir la mise à jour stable d’EMUI 11, dans ce cas fonctionnant sous Android 10.

EMUI 11 avec Android 10

Comme nous l’avons dit, Huawei est actif depuis un certain temps avec le programme bêta EMUI 11, testant sa couche sur divers modèles de nouvelle génération. Comme dans le Huawei P40 du premier semestre de cette année, par exemple. Maintenant la libération a déjà eu lieu officiellement et l’international Huawei Mate 30 Pro commence à recevoir la notification tant attendue indiquant qu’une mise à jour est disponible.

EMUI 11 viendra sur le Huawei Mate 30 Pro fonctionnant toujours sous Android 10, donc son arrivée ne signifiera pas un saut dans la version du système d’exploitation équipée sur le téléphone. Cependant, les améliorations annoncées par Huawei seront reçues. et qui sont indivisiblement attachés à la couche, en attendant que le système sous-jacent fasse également un pas en avant.

C’est donc une question de temps que, si vous possédez un Huawei Mate 30 Pro, vous recevez la notification qu’une mise à jour est disponible. Comme nous le recommandons habituellement, c’est pratique effectuer ledit téléchargement sous une connexion WiFi Eh bien, nous parlons d’un téléchargement lourd qui peut épuiser inutilement notre débit de données mobiles.

Via | Gizmochina

