Nous avions le doute quant à la date de mise en vente du Huawei Mate 40 Pro, et aujourd’hui encore, nous connaissons la date: est déjà en cours de commercialisation. Son coût est de 1199 euros, il est disponible en deux couleurs (noir et argent) et Huawei l’a prêt à l’envoyer à tous ceux qui attendaient le nouveau téléphone.

Après la présentation des nouveaux modèles, et après avoir vérifié que seul le Huawei mate 40 Pro arriverait en Espagne, il restait encore à savoir quand il serait disponible à l’achat. Huawei n’a pas donné de détails lors de l’événement, aucune date n’a été avancée quelques jours plus tard. Et aujourd’hui, on assiste au marketing surprise du smartphone: le Huawei Mate 40 Pro peut désormais être acheté dans la boutique officielle. Bien sûr, ce n’est pas bon marché.

L’Espagne ne verra officiellement que le Huawei Mate 40 Pro

La marque a imaginé la nouvelle famille non seulement pour l’équiper d’un nouveau processeur (le Kirin 9000), pour inclure des nouveautés juteuses en photographie ou pour le prix choisi pour la vente, également pour le nombre de modèles: ni plus ni moins Quoi quatre Huawei Mate 40. Le Mate 40 “ normal ”, le Huawei Mate 40 Pro, le Mate 40 Pro + et le superlatif Huawei Mate 40 RS Porsche Design. Sur ces quatre, seul le Huawei Mate 40 Pro peut être acheté en Espagne.

Selon notre analyse, le téléphone susmentionné est une excellente démonstration de la portée de Huawei dans le matériel mobile, également dans le logiciel. Le manque d’applications et de services Google continue de peser lourd, mais peu à peu la marque équipe son AppGallery de différentes alternatives au logiciel qu’elle a interdit. Très bonne photographie, polyvalence dans les clichés, un design qui se distingue à l’œil nu et charge rapide en majuscules, il ne fait aucun doute que le Huawei Mate 40 Pro est un candidat ferme pour le meilleur mobile de 2020.

Voulez-vous le dernier et le meilleur téléphone de Huawei? Eh bien, vous l’avez déjà disponible dans le magasin mobile du fabricant: le Huawei Mate 40 Pro de 8/256 Go Il peut être acheté en noir (noir) et en argent mystique (argent) pour 1199 euros. En principe, il y a du stock et l’expédition est immédiate, donc en 24/48 heures vous devriez l’avoir chez vous.

Fiche technique Huawei Mate 40 Pro

HUAWEI MATE 40 PRO

ÉCRAN

OLED 6,76 pouces

FHD + 2 772 x 1 344 pixels

Taux de rafraîchissement 90Hz

PROCESSEUR

Kirin 9000 Octa-core:

1 x Cortex-A77@3,13 GHz 3 x Cortex-A77@2,54 GHz 4 x Cortex-A55@2,05 GHz

GPU Mali-G78 24 cœurs

Deux NPU Big Core + Tiny Core NPU

RAM

8 Go

CAPACITÉ

256 Go

CAMÉRAS ARRIÈRE

Capteur principal: Caméra Ultra Vision 50MP, f / 1.9 Ultra-large: Caméra Ciné 20MP. Téléobjectif f / 1.8: 12MP, f / 3.4, OIS

CAMÉRA FRONTALE

13 MP, grand angle, f / 2.4, vidéo 4K, selfie au ralenti

Capteur 3D pour déverrouillage du visage

LOGICIEL

EMUI 11 basé sur Android 10 AOSP

CONNECTIVITÉ

5G, WiFi ac 2×2 MIMO, Bluetooth 5.2, GPS, USB-C 3.1

DIMENSIONS ET POIDS

162,9 x 75,5 x 9,1 mm

212 grammes

BATTERIE

4 400 mAh

SuperCharge 66 W, 50 W sans fil

AUTRES

Haut-parleurs stéréo

Résistance à l’eau IP68

PRIX

1 199 euros

Partager Le Huawei Mate 40 Pro peut maintenant être acheté en Espagne