L’évolution des téléphones mobiles au fil du temps a été incroyable. Alors qu’à l’origine, il s’agissait de terminaux de grande taille et de poids avec de petits écrans et de grands claviers sans connexion Internet, plus tard, il fut un temps où ils ont essayé de réduire les tailles au minimum possible et plus tard, de revenir aux grands téléphones et à tous les écrans. Maintenant, il y a une nouvelle tendance dans le monde des smartphones, paravents pliants.

Nous avons vu comment certains fabricants de la stature de Samsung, Huawei et Motorola ont déjà différents modèles dans leurs catalogues qui incluent des écrans pliants, il y a même eu des rumeurs depuis un certain temps la possibilité qu’Apple fasse de même avec une version de l’iPhone. En tout cas, tout indique que cette mode des paravents pliants aurait pu se perpétuer et que dans un proche avenir, de nombreux modèles proposeront ce type de paravent.

La vérité est que dans une petite taille, il est possible d’avoir de grands écrans, ce qui permet certaines tâches qui sont désormais quelque peu inconfortables malgré le fait qu’aujourd’hui on peut trouver de nombreux modèles avec des écrans supérieurs à 6 pouces. De cette façon, les smartphones deviendraient complètement petits ordinateurs de poche.

Eh bien, maintenant, certaines des spécifications d’un nouveau modèle ont été annoncées qui rejoindraient la liste des téléphones mobiles avec écran pliable sur le marché. C’est le Huawei Mate X2. L’information a été divulguée via Weibo et ses principales caractéristiques comprennent la présence d’un écran pliable.

Ce serait l’écran pliable du Huawei Mate X2

La vérité est que compte tenu du fait que son prédécesseur disposait déjà de ce type d’écran, il n’est pas trop étrange que Huawei ait choisi de poursuivre le développement d’écrans pliants dans ses terminaux. Maintenant, la bonne nouvelle est que c’est un écran pliant vers l’intérieur au lieu de sortir. Par conséquent, cela ne fait que confirmer certaines des rumeurs selon lesquelles cela pourrait être le cas.

Les nouvelles fuites indiquent que le Huawei Mate X2 serait alimenté par le processeur Kirin 9000, qu’il pourrait avoir un zoom optique hybride 10x et que la taille des écrans serait 8,01 pouces pour le principal et 6,45 pouces pour le lycée. Ses dimensions seraient de 161,8 x 14,8 x 8,2 mm et il aurait un poids de 295 grammes.