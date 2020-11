Huawei lance son nouveau mobile de milieu de gamme, le Nova 8 SE, avec une grande ressemblance avec l’iPhone 12.

Écrit par Christian Collado

Huawei a renouvelé sa gamme de terminaux Nova, avec un nouvel appareil qui semble provenir du même moule que l’iPhone 12.

Il s’agit de nouveau Huawei Nova 8 SE, un terminal dont la ressemblance avec les derniers modèles Apple est plus qu’évidente, et qui arrive à la tête du segment intermédiaire de la société chinoise.

Pour le moment, le Nova 8 SE Il s’agit d’un modèle destiné exclusivement au marché chinois, même si la possibilité qu’il puisse atterrir dans d’autres régions de la planète dans les semaines à venir, soit sous son nom d’origine, soit sous une autre marque, n’est pas exclue.

Huawei Nova 8 SE, toutes les informations

Huawei Nova 8 SE Spécifications Dimensions 161,6 x 74,8 x 7,46 mm

178 grammes Écran 6,53 pouces Résolution OLED Full HD + 2400 x 1080 pixels Processeur MediaTek Dimensity 800U (Nova 8 SE High Edition) / 720 (Nova 8 SE) RAM 8 Go Système d’exploitation EMUI 10.1 basé sur Android 10 (sans les services Google) Stockage 128 GoArrière64 MP (ouverture f / 1,9) + ultra grand angle 8 mégapixels (ouverture f / 2,4) + capteur de profondeur 2 MP (ouverture f / 2,4) + appareil photo macro 2 MP (ouverture f / 2,4)

Frontale 16 MP (ouverture f / 2.0) Batterie 3800 mAh avec charge rapide de 66 W Autre USB-C, lecteur d’empreintes digitales à l’écran

J’ai peur que 2021 soit l’année du mobile châssis avec côtés droits et des corps rectangulaires dans le style de l’iPhone 12.

Et le Huawei Nova 8 SE est le premier à ouvrir l’interdiction.

Avec son nouveau milieu de gamme, la firme chinoise s’engage pour une corps en verre et aluminium lunettes droites entourant un Écran OLED de 6,5 pouces conduit par une petite “encoche” dans la partie centrale supérieure, où la caméra frontale 16 mégapixels est cachée.

Ledit panneau est Full HD + et cache un lecteur d’empreintes digitales à l’intérieur. Il s’agit d’un capteur optique du même style que Huawei utilise dans certains de ses modèles comme le récent Huawei Mate 40 Pro.

Son arrière n’échappe pas aux similitudes avec les derniers téléphones Apple. Le module de caméra carré abrite un total de quatre grands capteurs qui, selon la couleur de l’appareil, sont sans aucun doute les grands protagonistes de l’arrière du terminal.

Ledit système photographique est dirigé par un Appareil photo principal de résolution 64 mégapixels, accompagné d’un objectif ultra grand angle avec un capteur de résolution de 8 mégapixels, et des capteurs «macro» et de profondeur désormais classiques de 2 mégapixels chacun.

L’intérieur du téléphone est quelque peu différent des modèles précédents de la série Nova. Et c’est que le veto imposé par le gouvernement américain a obligé Huawei à rechercher des alternatives à ses propres processeurs Kirin.

Par conséquent, le Nova 8 SE est livré avec un MediaTek Dimensity 800U à l’intérieur dans le cas de la version «High Edition», ou d’un Dimensity 720 dans le cas du modèle «normal».

Dans tous les cas, nous avons 8 Go de RAM, 128 Go de stockage et une batterie d’une capacité de 3800 mAh qui, avec sa Système de charge rapide de 66 W -Le même cadeau dans la série Huawei Mate 40- peut complètement chargé en un peu plus d’une demi-heure.

Son logiciel est basé sur Android 10 et la version du système d’exploitation de Huawei qui fonctionne à l’intérieur est EMUI 10.1, bien que nous soyons convaincus qu’il s’agit de l’un des premiers téléphones mobiles de la marque à se mettre à jour vers EMUI 11.

Le Nova 8 SE sera lancé en Chine en novembre, et il le fera à un prix à partir de 2599 yuans, environ 332 euros pour changer pour le modèle avec le processeur le moins puissant, et 345 euros pour la variante avec 5G.