Vous avez la possibilité d’obtenir un bon milieu de gamme pour moins de 200 euros.

Écrit par Miguel Paredes dans Offres

Il Huawei P Smart 2021 Peut être le vôtre pour seulement 178 euros grâce à cette offre d’Amazon Espagne. L’appareil chinois arrive avec 50 euros de réduction dans sa version avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Le terminal Huawei arrive avec un écran qui touche 6,7 pouces, une joli design et 4 caméras à l’arrière. Il intègre également l’un des processeurs Kirin fabriqué par la société asiatique. Nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur le nouveau membre de la famille P Smart.

Achetez le Huawei P Smart 2021 au meilleur prix

Le terminal chinois arrive avec un écran IPS de 6,67 pouces et une résolution Full HD +. On retrouve un design similaire à celui de ses prédécesseurs, avec un corps en plastique et une façade dans laquelle tout est un écran. Seule interruption, un petit trou centré dans lequel se trouve la caméra frontale.

Kirin 710A 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne Écran IPS Full HD de 6,67 ″ + 4 caméras arrière Batterie de 5000 mAh avec radio FM à charge rapide 22 W, prise jack 3,5 mm

Votre cerveau est le Kirin 710A, l’un des processeurs fabriqués par Huawei lui-même. Vous pouvez le trouver avec une seule version de 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Vous n’aurez pas de problèmes au quotidien, il suffit de déplacer les applications que nous utilisons le plus.

Au dos de ce P Smart 2021 on retrouve un module rectangulaire qui abrite ses 4 caméras: il a un capteur principal de 48 mégapixels, une grand angle Capteur 8 mégapixels, un capteur 2 mégapixels pour le mode portrait et une objectif macro qui se répète avec 2 mégapixels. D’autre part, dans le trou à l’avant, il abrite un appareil photo de 8 mégapixels.

Le smartphone de Huawei a également une batterie de 5000 mAh, compatible avec charge rapide jusqu’à 22 W. Nous n’oublions pas votre prise casque, ni que vous pouvez entendre le Radio FM. Si vous cherchez un smartphone pour moins de 200 euros et que vous savez vivre sans services Google, ce Huawei P Smart 2021 peut être un très bon achat.

