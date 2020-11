Huawei a les problèmes qu’il a et il est toujours pratique de les garder à l’esprit, mais le géant chinois n’a pas oublié comment fabriquer de bons téléphones et le Huawei P40 du premier de l’année en est un bon exemple. Un dispositif appelé à concurrencer le haut de gamme du marché et qui, en raison des vicissitudes des relations commerciales, impossible d’installer les services Google. Voilà, c’est votre seul problème.

Quoi qu’il en soit, le téléphone a atterri avec un prix ambitieux. 799 euros de départ pour un appareil qui était déjà connu pour être rejeté pour être en dehors de l’écosystème Google malgré tout le reste. Maintenant, grâce aux ventes constantes et au Black Friday, il peut être le nôtre chez Amazon pour 415 euros et, la vérité est, c’est un prix auquel il est difficile de résister.

Un haut de gamme à un prix de démolition

Nous parlons d’un téléphone certainement compact pour les géants qui parcourent habituellement le marché aujourd’hui, car avec ses 6,1 pouces et ses cadres réduits il parvient à offrir moins de 15 centimètres de haut et seulement 175 grammes de poids, bien qu’il ait un corps en verre et en métal. En tant que cerveau, le propre Kirin 990, en plus de 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne.

Le pari fort de ce P40, même avec 5G et suffisamment de batterie pour prendre une journée complète, est dans le section photographique. Nous avons 50 mégapixels f / 1.9 avec un capteur personnalisé, nous avons 8 mégapixels f / 2.4 avec zoom optique 3x et nous avons un super grand angle de 16 mégapixels f / 2.2. Et pour l’avant, 32 mégapixels f / 2.0 et un lecteur de profondeur infrarouge.

Comme nous l’avons dit, le Huawei P40 est arrivé sans services Google et sans eux, il continue, bien que si nous sommes un peu rusés, nous pouvons résoudre ce problème nous-mêmes. Cela fait peut-être du Huawei P40 un téléphone à recommander à tout le monde, qui sait, mais à ce prix, il est très difficile de ne pas le faire. N’oubliez pas: 415 euros pour le Black Friday.

Huawei P40 – Smartphone 128 Go 8 Go RAM Dual Sim Noir

