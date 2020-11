Éditorial: La technologie / Facebook / Twitter / Couverture

La fin de l’année approche et Huawei continue de lancer des produits. Cette fois-ci, c’est un nouveau membre de la série Y, le HUAWEI Y7a. Le smartphone débarquera au Chili le 18 novembre et promet de superbes fonctionnalités, à un prix très avantageux.

Le HUAWEI Y7a se concentre sur le public des jeunes, en particulier ceux qui aiment la technologie, qui recherchent les dernières tendances. En outre, il est parfait pour les fans de réseaux sociaux et de génération de contenu multimédia.

Ici, nous vous laissons quelques touches de ce que ce nouveau smartphone Huawei a.

Grand écran et batterie

Le nouveau HUAWEI Y7a Il dispose d’un écran immersif Full HD de 6,67 pouces, ce qui en fait le smartphone doté du plus grand écran de la marque sur le marché national.

De plus, il dispose d’une grande batterie de 5000 mAh, compatible avec la technologie de charge ultra rapide HUAWEI SuperCharge 22,5 W. Cela permet une autonomie de plus d’un jour d’utilisation. La marque promet également que sur une seule charge complète, le HUAWEI Y7a peut offrir jusqu’à 23 heures de lecture vidéo!

Des photos incroyables à partager sur vos applications préférées

De plus, pour habiller vos réseaux sociaux en influenceur, le nouveau HUAWEI Y7a offre une étonnante caméra quad 48MP AI, vous permettant de capturer des images nettes dans des conditions de faible luminosité grâce au mode nuit ou de capturer des paysages entiers avec la caméra ultra grand angle 120 ° 8MP. La caméra frontale, quant à elle, fait 8MP et permet de capturer des selfies n’importe où et à tout moment.

Grand stockage

L’équipe se distingue également par son grand stockage interne de 64 Go, qui peut être extensible jusqu’à 512 Go. De cette façon, vous n’avez plus à vous soucier de supprimer des fichiers pour libérer de l’espace afin que vous puissiez profiter de la liberté de création en matière de photographie.

Il est à noter que ce smartphone est livré avec les services mobiles de HUAWEI (HMS), afin que vous puissiez télécharger vos applications préférées depuis AppGallery. La boutique d’applications mobiles de Huawei propose une multitude d’applications mondiales et locales qui enrichissent l’expérience de l’utilisateur final et s’est déjà imposée comme l’une des trois meilleures au monde.

