L’équipe a refait le jeu et célèbre une sorte de relance avec les trois premiers niveaux.

Le studio indépendant Trois points et l’éditeur Mondes Juvty ont présenté de nouvelles informations d’Interpoint, un puzzle à la première personne et avec des éléments de terreur et mystère. Le jeu vidéo, sorti en 2019, avait juste un relance chanceuse et montre un nouveau gameplay pour célébrer. Le jeu est uniquement sur Steam pour le moment, mais l’étude garantit que sortira sur consoles.

Le jeu Three Dots est a refait au cours de la dernière année et demie, et le studio a maintenant publié une nouvelle version à trois niveaux, bien qu’elle soit toujours en accès anticipé. Dans le jeu, nous devons voyager à travers des mondes parallèles avec une arme spéciale, le Canon à photons, qui nous aidera à manipuler différents éléments et matériaux du scénario pour avancer et découvrir ce qui s’est passé dans les laboratoires Delta.

“Depuis un an et demi, notre équipe de trois personnes a réinventé chaque partie du jeu et l’a recréé. Nous avons repensé tous les niveaux, de nombreux aspects du jeu, des énigmes, changé le style visuel et les effets, et la plupart de l’intrigue pour rendre Interpoint meilleur et plus intéressant. […] La version complète du jeu comprendra six chapitres“, a indiqué l’étude.

Three Dots prétend avoir le jeu complet pour fin 2021, bien que nous attendions d’autres nouvelles sur cette histoire entre mondes parallèles. Comme nous l’avons dit, le jeu est disponible sur Steam et la plate-forme a reçu une amende de l’Union européenne pour les blocs régionaux, bien que Soupape Il a déclaré qu’il avait l’intention de protester contre cette résolution, car il ne l’approuve pas.

