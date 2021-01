Un artiste de Naughty Dog avait déclenché des alarmes dans d’autres médias avec ses dernières pièces.

Par Mario Gómez / Mis à jour 21 janvier 2021, 18:08 63 commentaires

Il est possible que, si vous devez Le chien méchant sur le radar, au cours des dernières heures et jours, vous avez vu des rumeurs sur Internet à propos de son prochain jeu, et en fait ce serait très différent de ce à quoi le studio nord-américain nous a habitués; avec des dragons, des sorcières et d’autres éléments de fantaisie. Bien que cela semble étrange, la vérité est qu’il y avait de nombreuses raisons de croire à la véracité de ces informations –dans 3DJuegos nous n’avons pas, parce que nous essayons de prendre ces types de problèmes avec la plus grande prudence possible – mais la réalité est que la source derrière les pistes a complètement clarifié la situation: tout a été un mal compris.

Les soupçons découlent d’un article de Hyoung Nam, qui travaille en tant qu’artiste conceptuelle chez Naughty Dog, sur son compte ArtStation. Il s’agit d’une collection de trois illustrations appelées «les femmes du nord» où des personnages féminins apparaissent vêtus de vêtements tribaux, d’armures, de sceptres et d’épées. À l’origine, l’auteur avait accompagné ses œuvres d’un court message qui disait “inspiré par un nouveau jeu“Il n’est donc pas surprenant qu’Internet ait interprété cela comme la nouvelle direction de l’étude californienne.

Après que les médias et les fans du monde entier aient soulevé la question, Hyoung a édité le message avec un note explicative beaucoup plus logique: “inspiré du nouveau jeu Assassin’s Creed Valhalla”. En d’autres termes, cela n’a rien à voir avec les vrais plans des parents d’Uncharted ou The Last of Us, qui restent enveloppés de mystère. C’est tout à fait logique, d’autant plus que beaucoup de ces illustrations sont protégées par des accords de confidentialité pour éviter les fuites.

Le prochain jeu vidéo de Neil Druckmann

Tout compte fait, que Naughty Dog travaille sur un nouveau jeu vidéo n’est pas un secret. Neil Druckmann, directeur des derniers titres du studio, a une nouvelle fois réveillé son ardeur créative sur les réseaux sociaux tout au long du mois de janvier: la semaine dernière, il affirmait travailler sur “quelque chose de cool” (pas d’indices, bien sûr) et peu après une liste d’adresses IP établies sur lesquelles vous voudriez travailler si vous en avez la possibilité. Cela ne veut pas dire que vous allez le faire, mais il sera nécessaire de garder une trace de vos publications à l’avenir.

