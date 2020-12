Le jeu péruvien Tunche annonce sa date de sortie et un invité spécial

Ce titre avec des animations artisanales a été financé par Kickstarter.

L’une des annonces majeures du Nintendo Indie World d’aujourd’hui est importante pour le scène de développement de jeux vidéo en Amérique latine. Bien sûr, nous voulons dire Tunche, le jeu péruvien de l’équipe de Studios de jeux Leap qui sera publié par Hype Train Digital.

L’histoire de ce jeu a commencé sur Kickstarter, lorsque Tunche a lancé sa campagne début 2019 et l’a dépassée quelques semaines plus tard. Bien que le jeu devait arriver plus tard cette année-là, il a été annoncé aujourd’hui que ce serait le mois prochain de Mars 2021 quand le titre atteint Nintendo Switch, Xbox One et PC, avec une version pour PS4 également dans les plans. Il s’agit de premier financement réussi d’un jeu via Kickstarter dans le pays sud-américain et l’un des titres les plus en vue de cette région.

Tunche est un jeu qui nous invite à explorez un monde fantastique inspiré du folklore péruvien de la région de Amazon dans lequel leur animations faites à la main. Il s’agit d’un hack ‘n’ slash avec des éléments roguelike, qui vise à proposer différents jeux à chaque session.

Comme surprise supplémentaire dans la bande-annonce présentée au Nintendo Indie World, on sait que Enfant de chapeau, le protagoniste de la plate-forme à succès A Hat In Time, sera un invité spécial de ce jeu vidéo et ses animations sont très bonnes.

Nous vous rappelons qu’entre autres annonces du Nintendo Indie World d’aujourd’hui, l’arrivée de Among Us et des deux jeux Spelunky sur la console hybride de la société a été confirmée.

Plus sur: Tunche.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');