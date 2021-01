Sans le facteur mode, Innersloth cible désormais sa communauté dédiée avec Game Pass et Switch.

À l’ère de la communication, une telle chose que la popularité peut être une simple question de hasard: parmi nous a profité d’un seconde vie à l’automne et à l’hiver 2020, prenant la tête de Fall Guys, grâce au soutien des streamers les plus populaires. Aujourd’hui, ces mêmes streamers partagent leurs parties de Rust en quittant le jeu de Innersloth au secteur le plus dédié de ses acteurs. Comment cela se traduit-il en chiffres?

Il y a moins de contenu à regarder en raison de l’exode des streamers Steam Charts enregistre un pic historique de plus de 438000 joueurs simultanés – sans prendre en compte, bien sûr, les lecteurs iOS et Android – qui tombe à moins de 70 000 dans les 24 heures précédant l’écriture de ces lignes. Comme vous pouvez le voir, la tendance est toujours à la baisse.

Dans Tic, la situation est assez similaire: depuis octobre, le taux d’activité ils diminuent notablement. Si en septembre le nombre moyen de téléspectateurs était de 204000, en janvier 2021, il est inférieur à 47000 et chaque mois environ 30% d’heures en moins sont consommées par rapport au précédent. Une partie de la situation peut être expliquée si l’on tient compte du fait que créateurs de contenu Ils perdent tout intérêt: en novembre, il y avait un millier de streamers actifs en moyenne de moins que le mois précédent.

Tout n’est pas perdu pour Among Us, oui: son activité peut être considérée comme plus que saine aujourd’hui, le fait qu’il soit gratuit sur les téléphones mobiles et son prix très abordable sur PC garantit un bon flux d’entrée pour les nouveaux joueurs et De plus, Innersloth a en vue de nouvelles opportunités comme le portage sur Nintendo Switch ou le lancement sur Xbox Game Pass.

