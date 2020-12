La chose la plus proche de la manipulation du mandalorien?

Avec l’énorme succès de la série The Mandalorian sur Disney +, son saut aux jeux vidéo ressemble à un tiroir. Il suffit de voir comment le Mandalorien et Baby Yoda sont venus à Fortnite pour le réaliser. À la suite de cela, le réalisateur du récent God of War, Cory Barlog, a demandé à Twitter un jeu qui suivrait les mécanismes de la série. Et apparemment, cela existait. Star Wars 1313 allait suivre un style similaire à ce que propose The Mandalorian.

Star Wars 1313 et le Mandalorien, unis?

Elle a été une ancienne développeur Lucasfilm, Celia Hodent, qui l’a révélé. En réponse au tweet de Barlog, a publié une image de Star Wars 1313 accompagnant le message “nous avons essayé…”. En réponse à elle, un autre collègue de Hodent a écrit un fil Twitter éclairant “si seulement le monde pouvait savoir ce qui était en cours de préparation …”, bien que Hodent ait clairement indiqué que Star Wars 1313 ne reviendra en aucun cas.

😭 Nous avons essayé… https://t.co/CMkAsheSf7 pic.twitter.com/jwbee8LueV – Celia Hodent (@CeliaHodent) 8 décembre 2020

Savoir plus: Star Wars 1313: Son concepteur raconte un souvenir vital de son développement

Le projet a été annulé en 2013 et, depuis, il n’a révélé guère plus sur ce qui était en cours de préparation, avec une image occasionnelle jamais vue auparavant. Son approche était prometteuse et, voyant la concentration qu’il allait avoir, aurait très bien fonctionné, surtout maintenant que l’histoire de Din Djarin et du garçon éblouit tant de monde. Pour le moment, il faut se contenter de savoir comment obtenir le skin mandalorien dans Fortnite.