Nous avons déjà parlé de la Calculatrice TI-84, dans sa version TI-84 ou TI-84 Plus. Aujourd’hui, et après de nombreuses années, il s’avère que c’est toujours le préféré des instituts et centres éducatifs aux États-Unis. Autrement dit, si vous êtes étudiant aux États-Unis, vous devriez acheter cette calculatrice, que cela vous plaise ou non. L’histoire complète peut être lue ici.

Alors comme cette calculatrice TI-84 C’est tellement populaire, parce que tous ceux qui sont passés par les classes l’ont, il n’est pas étonnant que nous tombions sur cette curiosité. Deux amis ont réussi horaire Plague Inc, un jeu populaire de 2012, à exécuter sur une calculatrice TI-84.

Dans le passé, nous avons vu des cas aussi curieux que installer Windows 95 sur un iPhone ou, le plus récent, installez Doom sur un test de grossesse avec écran monochrome. La curiosité des programmeurs et des passionnés d’informatique ne connaît pas de limites.

Une calculatrice pour jouer

Ceux d’entre nous qui ont eu une calculatrice, la chose la plus proche que nous ayons jamais faite avec elle est d’écrire LE BÉBÉ en utilisant les nombres 3838 73 et tourner la calculatrice. Mais ce que ces deux techniciens ont accompli va bien plus loin, évidemment.

Le projet a duré quatre mois. Plus précisément, ils ont programmé leur propre version de Plague Inc en utilisant le langage C des bibliothèques C standard pour CE. Par conséquent, cela fonctionne sur la calculatrice TI-84 Plus CE et dans le TI-83 Premium CE.

Comme les créateurs l’indiquent dans un fil Reddit, le plus dur a été de gérer la mémoire de la calculatrice. On parle de 154 Ko de RAM. Ils ont intégré le jeu 17 Ko. Pour se faire une idée, le jeu original est sorti pour iOS (iPhone, iPad), Windows et Android. L’iPhone qui a été introduit dans sa première année de vie, en 2012, avait 1 Go de RAM.

De toute évidence, ils n’ont pas exactement porté le jeu. Ce serait impossible en raison des limitations non seulement de la mémoire mais aussi de l’écran. Mais ils ont copié ses règles et son interface pour obtenir un version adaptée de Plague Inc à l’affichage de la calculatrice TI-84 dans sa version CE. Comme ils l’indiquent eux-mêmes, le jeu a une vue de transport, un menu navigable, des mutations, etc.

Oserez-vous l’essayer?

La meilleure chose à propos de ce type de folie des programmeurs professionnels ou amateurs est que dans de nombreux cas ils publient le code source de votre travail pour que chacun puisse profiter de votre réussite. Et cette fois ça l’est. Dans ce lien, vous pouvez voir le code source de Plague Inc pour TI-84 Plus CE. Pour éviter les problèmes juridiques, ils ont appelé le jeu Contagion CE.

Selon les instructions du référentiel GitHub, vous pouvez jouer à Plague Inc dans la calculatrice elle-même ou dans un émulateur. Cette deuxième option sera plus sécurisée et vous éviterez de devoir réinitialiser votre TI-84. Ou bien, vous n’avez peut-être pas de calculatrice pour ce modèle.

Il explique également comment jouer et les commandes. Vous n’aurez besoin que des boutons que la calculatrice possède déjà. Vous n’aurez rien à faire comme le hacker indien qui a transformé une calculatrice Casio en un outil tactile pour tricher aux examens.

Les créateurs de Contagion CE, L’adaptation de Plague Inc pour les calculatrices TI-84 Plus CE et TI-83 Premium CEIls offrent même un espace sur Discord au cas où vous voudriez leur poser des questions sur leur jeu et comment ils l’ont fait. Pour le reste, vous trouverez plus d’informations dans son référentiel GitHub.

