Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le remake de Demon’s Souls a intrigué les joueurs avec un détail qui n’existait pas dans le jeu original PlayStation 3. Au cas où vous ne vous en souviendriez pas, la communauté a découvert une porte mystérieuse qui est maintenue hermétiquement fermée.

Des théories ont commencé à émerger et certains joueurs ont pensé que la porte était un indice possible pour le prochain match de Bluepoint Games. Cependant, tout indique que la réalité est très différente. C’est ce que nous vous disons puisqu’un joueur a finalement pu entrer par la porte et a révélé ses secrets.

Trouver: Le pépin de Demon’s Souls vous permet de vaincre les ennemis d’un seul coup

Speedrunner a réussi à ouvrir la porte secrète de Demon’s Souls

Les joueurs n’étaient pas partis les bras croisés devant le mystère de la porte et le nouvel emplacement du jeu. Plusieurs fans se sont mis au travail pour percer tous les secrets et pouvoir entrer dans la pièce cachée.

Après des heures de jeu et de recherche, le speedrunner Distortion2 a accompli l’exploit. Le joueur a parcouru tous les coins de Boletaria et est arrivé à la conclusion que la porte était liée aux nouvelles pièces que l’on peut trouver dans le titre.

Le joueur prévoyait initialement de collecter au moins 60 pièces et ainsi tenter sa chance avec la porte scellée. Heureusement pour Distortion2, l’obligation d’entrer dans la salle secrète n’était pas si exigeante.

Distortion2 n’a collecté que 30 pièces et c’était avec Sparkly the Crow, l’un des personnages non jouables. Le joueur a été surpris, car il a reçu une clé rouillée du PNJ. Comme vous l’imaginez, Distortion2 a utilisé l’objet sur la porte et a finalement réussi à voir ce qu’il cachait de l’autre côté.

À la déception de certains joueurs, la salle secrète ne contient que des armures basées sur Penetrator, le boss de cette zone. Vous pouvez voir le moment où Distortion2 résout le grand mystère de la porte dans ce lien.

Au moment d’écrire ces lignes, on ne sait pas si la pièce cache un autre type de secret ou si l’armure fait partie d’un autre mystère du remake encore plus grand. La communauté continuera peut-être à enquêter pour aller au fond des choses.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Demon’s Souls aurait pu avoir un moyen facile

Demon’s Souls est désormais disponible sur PlayStation 5. Sur cette page, vous trouverez toutes les actualités le concernant.

La source