Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Nous savons que le battage médiatique pour les consoles de nouvelle génération est fort et cela a été mal combiné avec la pénurie de PS5 et de Xbox Series X. Soit à cause des quelques unités mises en prévente, soit à cause de la présence de revendeurs et leurs outils, se procurer une console ou un accessoire est compliqué et cela a conduit certains à rechercher des offres ou publications répondant à leur besoin. Malheureusement, un fan de PlayStation a vu que ce n’était pas une bonne idée.

Le DualSense acheté par ce lecteur était un contrôleur Xbox One

Comme partagé par ComicBook, un utilisateur de reddit a rendu publique l’arnaque à laquelle il a été soumis sur eBay lorsqu’il a acheté un DualSense, le contrôleur PS5 qui a attiré l’attention pour ses contrôles haptiques. Selon les informations, ce joueur a décidé d’entrer dans les publications de la plateforme en ligne, en contactant un tiers qui lui a vendu le DualSense. L’opération a été fermée, le paiement a été effectué et le fan a attendu que son colis arrive, cependant, la surprise n’a pas été agréable lorsqu’il l’a ouvert.

Comme vous pouvez le voir, la seule chose qui contenait DualSense dans l’emballage était la boîte, car à l’intérieur, il y avait un contrôleur Xbox One peint pour ressembler à un contrôle PS5. Selon les informations, l’utilisateur a manifestement demandé un remboursement mais le vendeur s’en est probablement sorti.

Depuis novembre de l’année dernière, eBay a alerté ses utilisateurs pour qu’ils fassent attention à toutes sortes de publications tierces proposant les nouvelles consoles Sony et Microsoft, ainsi que leurs accessoires, car le nombre de tentatives de fraude a augmenté en raison de la forte demande que il y en avait pour ces produits.

Restez informé, dans LEVEL UP.

La source